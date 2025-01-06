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ВС России освободили Даченское в ДНР
ВС России освободили Даченское в ДНР - РИА Новости, 06.01.2025
ВС России освободили Даченское в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Даченское в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T12:10:00+03:00
2025-01-06T12:10:00+03:00
2025-01-06T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Даченское в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Даченское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили Даченское в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Даченское в ДНР