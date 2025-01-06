https://ria.ru/20250106/britaniya-1992689663.html

В Британии пожаловались союзникам Трампа на критику со стороны Маска

В Британии пожаловались союзникам Трампа на критику со стороны Маска - РИА Новости, 06.01.2025

В Британии пожаловались союзникам Трампа на критику со стороны Маска

Высокопоставленные члены трех крупнейших британских партий в частном порядке призывали союзников избранного президента США Дональда Трампа пересмотреть его... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T20:38:00+03:00

2025-01-06T20:38:00+03:00

2025-01-06T20:41:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Высокопоставленные члены трех крупнейших британских партий в частном порядке призывали союзников избранного президента США Дональда Трампа пересмотреть его отношения с предпринимателем Илоном Маском на фоне резкой критики миллиардером британской политики и премьера страны Кира Стармера, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Высокопоставленные политики из трех крупнейших партий Великобритании в частном порядке призывали союзников Дональда Трампа пересмотреть его отношения с Илоном Маском после того, как миллиардер и глава компании Tesla сделал ряд все более провокационных высказываний о британской политике", - сообщает агентство. По данным источников, некоторые британские политики из правящей партии лейбористов, оппозиционной партии консерваторов и партии Reform UK заявили союзникам будущего американского лидера, что высказывания Маска вредят репутации Трампа даже среди его сторонников в Лондоне. Один из источников заявил агентству, что союзники избранного президента США аналогично выражали беспокойство активной критикой британской политики со стороны миллиардера. По мнению одного британского политика, близкого к переходной команде Трампа, Маск "превысил свои полномочия" и теперь представляет опасность для будущего американского лидера. Ранее Маск призвал провести в Великобритании новые парламентские выборы на фоне провальных для правящих лейбористов результатов последних опросов. Он призвал к голосованию за британскую правопопулистскую партию Reform UK, заявив, что она является "единственной надеждой". До этого лидер партии Найджел Фараж заявил, что встречался с Маском в поместье победителя президентских выборов США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По словам лидера Reform UK, они обсудили вопрос финансирования британской партии, а предприниматель не оставил сомнений в поддержке лагеря Фаража. Маск выступал с критикой в адрес премьера Великобритании Кира Стармера из-за заявлений последнего о том, что британское правительство выступает против нападений на мусульманские сообщества на фоне беспорядков. Маск задался вопросом, не должны ли правительство беспокоить нападения "на все сообщества". Бизнесмен также писал в принадлежащей ему соцсети X под одним из видео с протестов в британских городах, что "гражданская война неизбежна". Позднее представитель Стармера заявил, что комментарии Маска, предрекшего Великобритании гражданскую войну, не имеют под собой оснований.

https://ria.ru/20250106/mask-1992605049.html

https://ria.ru/20250106/mask-1992667018.html

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в мире, великобритания, сша, илон маск, дональд трамп, кир стармер