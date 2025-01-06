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Над Белгородом и Белгородским районом сбили украинские БПЛА
Над Белгородом и Белгородским районом сбили украинские БПЛА - РИА Новости, 06.01.2025
Над Белгородом и Белгородским районом сбили украинские БПЛА
Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших нет, осколками повреждены два домовладения и автомобиль, сообщил РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T22:39:00+03:00
2025-01-06T22:39:00+03:00
2025-01-06T22:43:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших нет, осколками повреждены два домовладения и автомобиль, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Таврово в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы. Также осколками посечён легковой автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что оперативные службы работают на месте.
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россия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Украина
Над Белгородом и Белгородским районом сбили украинские БПЛА
Гладков сообщил о сбитых над Белгородом и Белгородским районом украинских БПЛА