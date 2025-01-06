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В Эстонии прокомментировали атаку БПЛА на Ленинградскую область
В Эстонии прокомментировали атаку БПЛА на Ленинградскую область - РИА Новости, 06.01.2025
В Эстонии прокомментировали атаку БПЛА на Ленинградскую область
Украинские дроны не входили в воздушное пространство Эстонии при атаке на Ленинградскую область, сообщает радио ERR со ссылкой на власти республики. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T02:05:00+03:00
2025-01-06T02:05:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинские дроны не входили в воздушное пространство Эстонии при атаке на Ленинградскую область, сообщает радио ERR со ссылкой на власти республики."По заявлению эстонской стороны, атака беспилотников не затрагивала воздушное пространство Эстонии", — говорится в материале.В субботу на прошлой неделе Минобороны России отчиталось об уничтожении четырех дронов ВСУ над Ленинградской областью. По словам главы региона Александра Дрозденко, этот день стал рекордным для региона по числу сбитых БПЛА.
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В Эстонии прокомментировали атаку БПЛА на Ленинградскую область
ERR: БПЛА ВСУ не нарушали воздушное пространство Эстонии при атаке на Ленобласть