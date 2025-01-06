Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии прокомментировали атаку БПЛА на Ленинградскую область - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:05 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/bpla-1992623620.html
В Эстонии прокомментировали атаку БПЛА на Ленинградскую область
В Эстонии прокомментировали атаку БПЛА на Ленинградскую область - РИА Новости, 06.01.2025
В Эстонии прокомментировали атаку БПЛА на Ленинградскую область
Украинские дроны не входили в воздушное пространство Эстонии при атаке на Ленинградскую область, сообщает радио ERR со ссылкой на власти республики. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T02:05:00+03:00
2025-01-06T02:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ленинградская область
эстония
вооруженные силы украины
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846909425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1582d147c1c1eea78ec77903daaa2b7.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинские дроны не входили в воздушное пространство Эстонии при атаке на Ленинградскую область, сообщает радио ERR со ссылкой на власти республики."По заявлению эстонской стороны, атака беспилотников не затрагивала воздушное пространство Эстонии", — говорится в материале.В субботу на прошлой неделе Минобороны России отчиталось об уничтожении четырех дронов ВСУ над Ленинградской областью. По словам главы региона Александра Дрозденко, этот день стал рекордным для региона по числу сбитых БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ленинградская область
эстония
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846909425_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6abb576a2b6808286aeb2d6c1980df7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ленинградская область, эстония, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ленинградская область, Эстония, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Эстонии прокомментировали атаку БПЛА на Ленинградскую область

ERR: БПЛА ВСУ не нарушали воздушное пространство Эстонии при атаке на Ленобласть

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинские дроны не входили в воздушное пространство Эстонии при атаке на Ленинградскую область, сообщает радио ERR со ссылкой на власти республики.
"По заявлению эстонской стороны, атака беспилотников не затрагивала воздушное пространство Эстонии", — говорится в материале.
В субботу на прошлой неделе Минобороны России отчиталось об уничтожении четырех дронов ВСУ над Ленинградской областью. По словам главы региона Александра Дрозденко, этот день стал рекордным для региона по числу сбитых БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛенинградская областьЭстонияВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала