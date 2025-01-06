https://ria.ru/20250106/bouz_travel-1992628866.html

Западный журналист приехал в Петербург и восхитился одним сооружением

Западный журналист приехал в Петербург и восхитился одним сооружением - РИА Новости, 06.01.2025

Западный журналист приехал в Петербург и восхитился одним сооружением

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х пришел в восторг от небоскреба многофункционального комплекса "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T05:05:00+03:00

2025-01-06T05:05:00+03:00

2025-01-06T05:07:00+03:00

в мире

россия

санкт-петербург

чей боуз

европа

лахта центр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568345861_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_f92547dad9337fdc93c4f2f1c4c88a90.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х пришел в восторг от небоскреба многофункционального комплекса "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге."Здание "Лахта Центр" высотой 462 метра является самым высоким зданием как в России, так и в Европе. Невероятное инженерное искусство", — восхитился журналист.Ранее Боуз, путешествуя по России, изумился идиллией русских деревень и, посетив Москву, опубликовал фотографии, которые развеяли миф о проблемах в России.В декабре, выступая на пресс-конференции, президент России Владимир Путин заявил, что санкции создают проблемы для государства, но убить не смогут. Они наносят какой-то ущерб, но страна выйдет из этой ситуации так же, как и из других подобных ситуации, отметил российский лидер.

https://ria.ru/20250106/dubinskiy-1992624426.html

россия

санкт-петербург

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, санкт-петербург, чей боуз, европа, лахта центр