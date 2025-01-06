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Западный журналист приехал в Петербург и восхитился одним сооружением - РИА Новости, 06.01.2025
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05:05 06.01.2025 (обновлено: 05:07 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/bouz_travel-1992628866.html
Западный журналист приехал в Петербург и восхитился одним сооружением
Западный журналист приехал в Петербург и восхитился одним сооружением - РИА Новости, 06.01.2025
Западный журналист приехал в Петербург и восхитился одним сооружением
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х пришел в восторг от небоскреба многофункционального комплекса "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 06.01.2025
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в мире
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чей боуз
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х пришел в восторг от небоскреба многофункционального комплекса "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге."Здание "Лахта Центр" высотой 462 метра является самым высоким зданием как в России, так и в Европе. Невероятное инженерное искусство", — восхитился журналист.Ранее Боуз, путешествуя по России, изумился идиллией русских деревень и, посетив Москву, опубликовал фотографии, которые развеяли миф о проблемах в России.В декабре, выступая на пресс-конференции, президент России Владимир Путин заявил, что санкции создают проблемы для государства, но убить не смогут. Они наносят какой-то ущерб, но страна выйдет из этой ситуации так же, как и из других подобных ситуации, отметил российский лидер.
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в мире, россия, санкт-петербург, чей боуз, европа, лахта центр
В мире, Россия, Санкт-Петербург, Чей Боуз, Европа, Лахта Центр
Западный журналист приехал в Петербург и восхитился одним сооружением

Журналист Боуз выразил изумление от небоскреба "Лахта Центр" в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на здание общественно-делового комплекса "Лахта Центр"
Вид на здание общественно-делового комплекса Лахта Центр - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на здание общественно-делового комплекса "Лахта Центр" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х пришел в восторг от небоскреба многофункционального комплекса "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге.
"Здание "Лахта Центр" высотой 462 метра является самым высоким зданием как в России, так и в Европе. Невероятное инженерное искусство", — восхитился журналист.
Ранее Боуз, путешествуя по России, изумился идиллией русских деревень и, посетив Москву, опубликовал фотографии, которые развеяли миф о проблемах в России.
В декабре, выступая на пресс-конференции, президент России Владимир Путин заявил, что санкции создают проблемы для государства, но убить не смогут. Они наносят какой-то ущерб, но страна выйдет из этой ситуации так же, как и из других подобных ситуации, отметил российский лидер.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
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В миреРоссияСанкт-ПетербургЧей БоузЕвропаЛахта Центр
 
 
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