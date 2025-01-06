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Юра Борисов не получил премию "Золотой глобус" за роль в "Аноре" - РИА Новости, 06.01.2025
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04:50 06.01.2025 (обновлено: 16:46 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/borisov-1992628362.html
Юра Борисов не получил премию "Золотой глобус" за роль в "Аноре"
Юра Борисов не получил премию "Золотой глобус" за роль в "Аноре" - РИА Новости, 06.01.2025
Юра Борисов не получил премию "Золотой глобус" за роль в "Аноре"
Российский актер Юра Борисов, выдвинутый на премию "Золотой глобус" за роль в фильме "Анора", не получил награду в номинации "лучший актер второго плана",... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T04:50:00+03:00
2025-01-06T16:46:00+03:00
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алексей серебряков
культура
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов, выдвинутый на премию "Золотой глобус" за роль в фильме "Анора", не получил награду в номинации "лучший актер второго плана", следует из трансляции церемонии. Победителем в данной номинации объявлен американский актер Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль". У фильма "Анора" две номинации - "лучший сценарий" и "лучший режиссер". В данном фильме американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова, картина получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.
https://ria.ru/20250103/borisov-1992442389.html
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Дарья Буймова
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юрий борисов (роскосмос), марк эйдельштейн (актер), алексей серебряков, культура
Юрий Борисов (Роскосмос), Марк Эйдельштейн (актер), Алексей Серебряков, Культура
Юра Борисов не получил премию "Золотой глобус" за роль в "Аноре"

Юра Борисов не получил "Золотой глобус" за роль в "Аноре", его получил Калкин

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Юра Борисов
Актер Юра Борисов - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Юра Борисов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов, выдвинутый на премию "Золотой глобус" за роль в фильме "Анора", не получил награду в номинации "лучший актер второго плана", следует из трансляции церемонии.
Победителем в данной номинации объявлен американский актер Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль".
У фильма "Анора" две номинации - "лучший сценарий" и "лучший режиссер". В данном фильме американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова, картина получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.
Актер Марк Эйдельштейн - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Борисов и Эйдельштейн номинированы на главную кинопремию Великобритании
3 января, 20:50
 
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