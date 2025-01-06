https://ria.ru/20250106/bezhenets-1992630767.html

Беженец рассказал, как "Правый сектор"* грабил магазины в Часовом Яре

Беженец рассказал, как "Правый сектор"* грабил магазины в Часовом Яре - РИА Новости, 06.01.2025

Беженец рассказал, как "Правый сектор"* грабил магазины в Часовом Яре

Боевики запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* во время комендантского часа грабили в Часовом Яре магазины, рассказал РИА... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T05:57:00+03:00

2025-01-06T05:57:00+03:00

2025-01-06T05:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

правый сектор

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Боевики запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* во время комендантского часа грабили в Часовом Яре магазины, рассказал РИА Новости житель этого города Валерий Дорош. По его словам, грабежи начались после того, как в 2022 году в Часов Яр в ДНР зашел "Правый сектор"* и ввел комендантский час. "Комендантский час, все дела, и вечером вскрывается у нас магазин... Люди, понятное дело, гражданские, если бы вскрывали магазин, выносили бы сыры, колбасы, деньги, еще что-то. Пропали только энергетики. Кто это мог сделать? Конечно же, украинские войска. Другой никто не мог этого сделать", - сказал собеседник агентства. Ранее Дорош рассказал РИА Новости, что боевики "Правого сектора"* издевались над гражданским населением в Часовом Яре.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992461245.html

https://ria.ru/20250105/ukraina-1992548150.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

правый сектор, россия, происшествия