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Беженец рассказал, как "Правый сектор"* грабил магазины в Часовом Яре - РИА Новости, 06.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:57 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/bezhenets-1992630767.html
Беженец рассказал, как "Правый сектор"* грабил магазины в Часовом Яре
Беженец рассказал, как "Правый сектор"* грабил магазины в Часовом Яре - РИА Новости, 06.01.2025
Беженец рассказал, как "Правый сектор"* грабил магазины в Часовом Яре
Боевики запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* во время комендантского часа грабили в Часовом Яре магазины, рассказал РИА... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T05:57:00+03:00
2025-01-06T05:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
правый сектор
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Боевики запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* во время комендантского часа грабили в Часовом Яре магазины, рассказал РИА Новости житель этого города Валерий Дорош. По его словам, грабежи начались после того, как в 2022 году в Часов Яр в ДНР зашел "Правый сектор"* и ввел комендантский час. "Комендантский час, все дела, и вечером вскрывается у нас магазин... Люди, понятное дело, гражданские, если бы вскрывали магазин, выносили бы сыры, колбасы, деньги, еще что-то. Пропали только энергетики. Кто это мог сделать? Конечно же, украинские войска. Другой никто не мог этого сделать", - сказал собеседник агентства. Ранее Дорош рассказал РИА Новости, что боевики "Правого сектора"* издевались над гражданским населением в Часовом Яре.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992461245.html
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правый сектор, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Правый сектор, Россия, Происшествия
Беженец рассказал, как "Правый сектор"* грабил магазины в Часовом Яре

Беженец Дорош: боевики "Правого сектора" грабили магазины в Часовом Яре

© AP PhotoВид на Часов Яр
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo
Вид на Часов Яр. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Боевики запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* во время комендантского часа грабили в Часовом Яре магазины, рассказал РИА Новости житель этого города Валерий Дорош.
По его словам, грабежи начались после того, как в 2022 году в Часов Яр в ДНР зашел "Правый сектор"* и ввел комендантский час.
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"Комендантский час, все дела, и вечером вскрывается у нас магазин... Люди, понятное дело, гражданские, если бы вскрывали магазин, выносили бы сыры, колбасы, деньги, еще что-то. Пропали только энергетики. Кто это мог сделать? Конечно же, украинские войска. Другой никто не мог этого сделать", - сказал собеседник агентства.
Ранее Дорош рассказал РИА Новости, что боевики "Правого сектора"* издевались над гражданским населением в Часовом Яре.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Житель Часова Яра рассказал, как над ним издевались боевики Правого сектора* - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПравый секторРоссияПроисшествия
 
 
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