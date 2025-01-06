https://ria.ru/20250106/bezhenets-1992630767.html
Беженец рассказал, как "Правый сектор"* грабил магазины в Часовом Яре
Беженец рассказал, как "Правый сектор"* грабил магазины в Часовом Яре - РИА Новости, 06.01.2025
Беженец рассказал, как "Правый сектор"* грабил магазины в Часовом Яре
Боевики запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* во время комендантского часа грабили в Часовом Яре магазины, рассказал РИА... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T05:57:00+03:00
2025-01-06T05:57:00+03:00
2025-01-06T05:57:00+03:00
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происшествия
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Боевики запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* во время комендантского часа грабили в Часовом Яре магазины, рассказал РИА Новости житель этого города Валерий Дорош. По его словам, грабежи начались после того, как в 2022 году в Часов Яр в ДНР зашел "Правый сектор"* и ввел комендантский час. "Комендантский час, все дела, и вечером вскрывается у нас магазин... Люди, понятное дело, гражданские, если бы вскрывали магазин, выносили бы сыры, колбасы, деньги, еще что-то. Пропали только энергетики. Кто это мог сделать? Конечно же, украинские войска. Другой никто не мог этого сделать", - сказал собеседник агентства. Ранее Дорош рассказал РИА Новости, что боевики "Правого сектора"* издевались над гражданским населением в Часовом Яре.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992461245.html
https://ria.ru/20250105/ukraina-1992548150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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правый сектор, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Правый сектор, Россия, Происшествия
Беженец рассказал, как "Правый сектор"* грабил магазины в Часовом Яре
Беженец Дорош: боевики "Правого сектора" грабили магазины в Часовом Яре
ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Боевики запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* во время комендантского часа грабили в Часовом Яре магазины, рассказал РИА Новости житель этого города Валерий Дорош.
По его словам, грабежи начались после того, как в 2022 году в Часов Яр в ДНР зашел "Правый сектор"* и ввел комендантский час.
"Комендантский час, все дела, и вечером вскрывается у нас магазин... Люди, понятное дело, гражданские, если бы вскрывали магазин, выносили бы сыры, колбасы, деньги, еще что-то. Пропали только энергетики. Кто это мог сделать? Конечно же, украинские войска. Другой никто не мог этого сделать", - сказал собеседник агентства.
Ранее Дорош рассказал РИА Новости, что боевики "Правого сектора
"* издевались над гражданским населением в Часовом Яре.
* Запрещенная в России экстремистская организация.