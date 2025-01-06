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ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар беспилотниками - РИА Новости, 06.01.2025
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12:07 06.01.2025 (обновлено: 13:01 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992654805.html
ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар беспилотниками
ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар беспилотниками - РИА Новости, 06.01.2025
ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар беспилотниками
ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар восемью беспилотниками, сообщило в Министерство обороны России. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T12:07:00+03:00
2025-01-06T13:01:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар восемью беспилотниками, сообщило в Министерство обороны России.&quot;Пятого января ВСУ предприняли очередную попытку атаки атомной электростанции и города Энергодар Запорожской области восемью ударными беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны все беспилотные летательные аппараты уничтожены&quot;, — отметили в ведомстве.При падении одного из сбитых дронов "произошел его взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС"."Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме. Персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме", — уточнили в ведомстве.При этом в министерстве подчеркнули, что киевский режим не прекращает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар беспилотниками

ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар восемью беспилотниками

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар восемью беспилотниками, сообщило в Министерство обороны России.
«

"Пятого января ВСУ предприняли очередную попытку атаки атомной электростанции и города Энергодар Запорожской области восемью ударными беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны все беспилотные летательные аппараты уничтожены", — отметили в ведомстве.

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При падении одного из сбитых дронов "произошел его взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС".
"Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме. Персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме", — уточнили в ведомстве.
При этом в министерстве подчеркнули, что киевский режим не прекращает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.
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