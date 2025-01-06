https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992654805.html
ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар беспилотниками
ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар беспилотниками - РИА Новости, 06.01.2025
ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар беспилотниками
ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар восемью беспилотниками, сообщило в Министерство обороны России. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T12:07:00+03:00
2025-01-06T12:07:00+03:00
2025-01-06T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар восемью беспилотниками, сообщило в Министерство обороны России."Пятого января ВСУ предприняли очередную попытку атаки атомной электростанции и города Энергодар Запорожской области восемью ударными беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны все беспилотные летательные аппараты уничтожены", — отметили в ведомстве.При падении одного из сбитых дронов "произошел его взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС"."Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме. Персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме", — уточнили в ведомстве.При этом в министерстве подчеркнули, что киевский режим не прекращает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20241226/grossi-1991559115.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар беспилотниками
ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар восемью беспилотниками