https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992630289.html
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских беспилотников
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских беспилотников - РИА Новости, 06.01.2025
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских беспилотников
Более 200 террористических атак украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T05:40:00+03:00
2025-01-06T05:40:00+03:00
2025-01-06T05:40:00+03:00
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Более 200 террористических атак украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 211 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в указанный период в Донецке была зафиксирована повышенная активность вражеских разведывательных беспилотников над центром города.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, донецк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Безопасность
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских беспилотников
ФСБ: более 200 атак украинских беспилотников сорвали в ДНР за неделю