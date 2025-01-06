https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992630289.html

В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских беспилотников

В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских беспилотников - РИА Новости, 06.01.2025

В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских беспилотников

Более 200 террористических атак украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T05:40:00+03:00

2025-01-06T05:40:00+03:00

2025-01-06T05:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Более 200 террористических атак украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 211 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в указанный период в Донецке была зафиксирована повышенная активность вражеских разведывательных беспилотников над центром города.

https://ria.ru/20250105/pvo-1992565588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, донецк, безопасность