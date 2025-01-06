https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992676931.html
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.01.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T17:30:00+03:00
2025-01-06T17:30:00+03:00
2025-01-06T17:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Шестого января с 13.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250106/minoborony-1992663203.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ
МО РФ: силы ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями