https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992676931.html

Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ

Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.01.2025

Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T17:30:00+03:00

2025-01-06T17:30:00+03:00

2025-01-06T17:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Шестого января с 13.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250106/minoborony-1992663203.html

курская область

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2025

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)