https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992633003.html

В Брянской области уничтожили еще один украинский беспилотник

В Брянской области уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 06.01.2025

В Брянской области уничтожили еще один украинский беспилотник

БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T06:54:00+03:00

2025-01-06T06:54:00+03:00

2025-01-06T06:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник Богомаз уже сообщал об уничтоженном в регионе беспилотнике. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа", - написал он. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629699.html

https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992626891.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность