https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992626891.html

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал село

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал село - РИА Новости, 06.01.2025

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал село

Беспилотник ВСУ атаковал село Ржевка Шебекинского городского округа в Белгородской области, ранения получили два мирных жителя, заявил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T03:32:00+03:00

2025-01-06T03:32:00+03:00

2025-01-06T03:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал село Ржевка Шебекинского городского округа в Белгородской области, ранения получили два мирных жителя, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Беспилотник ВСУ атаковал село Ржевка Шебекинского округа. Ранены два мирных жителя. У одного мужчины - осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго - осколочное ранение головы, баротравма и контузия. Бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он. Кроме того, в селе в результате сброса взрывного устройства с БПЛА выбито остекление и посечены фасады двух многоквартирных домов, повреждены четыре легковых автомобиля.

https://ria.ru/20250105/pvo-1992565588.html

белгородская область

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины