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В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал село
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал село - РИА Новости, 06.01.2025
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал село
Беспилотник ВСУ атаковал село Ржевка Шебекинского городского округа в Белгородской области, ранения получили два мирных жителя, заявил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T03:32:00+03:00
2025-01-06T03:32:00+03:00
2025-01-06T03:32:00+03:00
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал село Ржевка Шебекинского городского округа в Белгородской области, ранения получили два мирных жителя, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Беспилотник ВСУ атаковал село Ржевка Шебекинского округа. Ранены два мирных жителя. У одного мужчины - осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго - осколочное ранение головы, баротравма и контузия. Бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он. Кроме того, в селе в результате сброса взрывного устройства с БПЛА выбито остекление и посечены фасады двух многоквартирных домов, повреждены четыре легковых автомобиля.
https://ria.ru/20250105/pvo-1992565588.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал село
Губернатор Гладков: дрон ВСУ атаковал село Ржевка, пострадали два человека