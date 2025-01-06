https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992621459.html

В Брянской области уничтожили беспилотник

В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 06.01.2025

В Брянской области уничтожили беспилотник

ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T01:20:00+03:00

2025-01-06T01:20:00+03:00

2025-01-06T01:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - написал он. По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20250105/pvo-1992543641.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность