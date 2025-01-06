https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992621459.html
В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 06.01.2025
В Брянской области уничтожили беспилотник
ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T01:20:00+03:00
2025-01-06T01:20:00+03:00
2025-01-06T01:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - написал он. По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20250105/pvo-1992543641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Брянской области уничтожили беспилотник
Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожили беспилотник самолетного типа