https://ria.ru/20250106/berbok-1992640231.html

Бербок выдвинула Сирии ультиматум

Бербок выдвинула Сирии ультиматум - РИА Новости, 06.01.2025

Бербок выдвинула Сирии ультиматум

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок связала немецкую поддержку Сирии с тем, как новые власти страны будут поступать с правами женщин, пишет издание РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T09:13:00+03:00

2025-01-06T09:13:00+03:00

2025-01-06T14:22:00+03:00

в мире

сирия

дамаск (город)

германия

башар асад

анналена бербок

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок связала немецкую поддержку Сирии с тем, как новые власти страны будут поступать с правами женщин, пишет издание Die Welt."Если женщины в Сирии не будут в безопасности, то миллионы хорошо образованных мужчин и женщин, которые столь нужны, никогда не вернутся на родину из-за рубежа для восстановления страны", — приводят журналисты заявление Бербок.Также, по словам главы немецкого МИД, во время своего визита в Сирию она более чем ясно дала понять новой власти государства, что страна не получит финансовую поддержку Евросоюза, если права женщин будут подавляться.Дипломат 3 января направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию. В Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). При этом представители новой сирийской администрации при встрече не стали пожимать руку Бербок.В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250104/dagdelen-1992488789.html

https://ria.ru/20250105/berbok-1992592307.html

сирия

дамаск (город)

германия

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в мире, сирия, дамаск (город), германия, башар асад, анналена бербок, обострение ситуации в сирии — 2024