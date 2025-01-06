Бербок выдвинула Сирии ультиматум
Бербок связала немецкую помощь Сирии с соблюдением прав женщин
© AP Photo / Alberto PizzoliГлава МИД Германии Анналена Бербок во время пленарного заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ на Мальте
© AP Photo / Alberto Pizzoli
Глава МИД Германии Анналена Бербок во время пленарного заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ на Мальте. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок связала немецкую поддержку Сирии с тем, как новые власти страны будут поступать с правами женщин, пишет издание Die Welt.
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"Если женщины в Сирии не будут в безопасности, то миллионы хорошо образованных мужчин и женщин, которые столь нужны, никогда не вернутся на родину из-за рубежа для восстановления страны", — приводят журналисты заявление Бербок.
Также, по словам главы немецкого МИД, во время своего визита в Сирию она более чем ясно дала понять новой власти государства, что страна не получит финансовую поддержку Евросоюза, если права женщин будут подавляться.
Дипломат 3 января направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию. В Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). При этом представители новой сирийской администрации при встрече не стали пожимать руку Бербок.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.