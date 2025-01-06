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Бербок выдвинула Сирии ультиматум - РИА Новости, 06.01.2025
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09:13 06.01.2025 (обновлено: 14:22 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/berbok-1992640231.html
Бербок выдвинула Сирии ультиматум
Бербок выдвинула Сирии ультиматум - РИА Новости, 06.01.2025
Бербок выдвинула Сирии ультиматум
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок связала немецкую поддержку Сирии с тем, как новые власти страны будут поступать с правами женщин, пишет издание РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T09:13:00+03:00
2025-01-06T14:22:00+03:00
в мире
сирия
дамаск (город)
германия
башар асад
анналена бербок
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок связала немецкую поддержку Сирии с тем, как новые власти страны будут поступать с правами женщин, пишет издание Die Welt.&quot;Если женщины в Сирии не будут в безопасности, то миллионы хорошо образованных мужчин и женщин, которые столь нужны, никогда не вернутся на родину из-за рубежа для восстановления страны&quot;, — приводят журналисты заявление Бербок.Также, по словам главы немецкого МИД, во время своего визита в Сирию она более чем ясно дала понять новой власти государства, что страна не получит финансовую поддержку Евросоюза, если права женщин будут подавляться.Дипломат 3 января направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию. В Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). При этом представители новой сирийской администрации при встрече не стали пожимать руку Бербок.В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250104/dagdelen-1992488789.html
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в мире, сирия, дамаск (город), германия, башар асад, анналена бербок, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Дамаск (город), Германия, Башар Асад, Анналена Бербок, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Бербок выдвинула Сирии ультиматум

Бербок связала немецкую помощь Сирии с соблюдением прав женщин

© AP Photo / Alberto PizzoliГлава МИД Германии Анналена Бербок во время пленарного заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ на Мальте
Глава МИД Германии Анналена Бербок во время пленарного заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ на Мальте - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Alberto Pizzoli
Глава МИД Германии Анналена Бербок во время пленарного заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ на Мальте. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок связала немецкую поддержку Сирии с тем, как новые власти страны будут поступать с правами женщин, пишет издание Die Welt.
«

"Если женщины в Сирии не будут в безопасности, то миллионы хорошо образованных мужчин и женщин, которые столь нужны, никогда не вернутся на родину из-за рубежа для восстановления страны", — приводят журналисты заявление Бербок.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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4 января, 12:49
Также, по словам главы немецкого МИД, во время своего визита в Сирию она более чем ясно дала понять новой власти государства, что страна не получит финансовую поддержку Евросоюза, если права женщин будут подавляться.
Дипломат 3 января направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию. В Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). При этом представители новой сирийской администрации при встрече не стали пожимать руку Бербок.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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