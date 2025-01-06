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"За всю вашу чертову жизнь". Байден устроил скандал в Белом доме - РИА Новости, 06.01.2025
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11:21 06.01.2025 (обновлено: 14:49 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/bayden-1992653015.html
"За всю вашу чертову жизнь". Байден устроил скандал в Белом доме
"За всю вашу чертову жизнь". Байден устроил скандал в Белом доме - РИА Новости, 06.01.2025
"За всю вашу чертову жизнь". Байден устроил скандал в Белом доме
Действующий президент США Джо Байден грубо высказался во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Fox News. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T11:21:00+03:00
2025-01-06T14:49:00+03:00
в мире
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рим
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден грубо высказался во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Fox News.&quot;Возможно, я самый старый президент, но я знаю больше мировых лидеров, чем вы встречали за всю вашу чертову жизнь&quot;, — заявил Байден после того, как ответил журналистам на вопросы про будущего президента США Дональда Трампа.Накануне телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Байден перед окончанием своего срока планирует произнести две речи.Байден в январе отправится в Италию, он посетит Рим с 9 по 12 января. Срок работы Байдена на посту президента завершается 20 января, поэтому командировка станет для него последней в этом качестве.На выборах президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, италия, рим, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Италия, Рим, Дональд Трамп, Джо Байден
"За всю вашу чертову жизнь". Байден устроил скандал в Белом доме

Fox News: Байден грубо нахамил журналистам во время обращения в Белом доме

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден грубо высказался во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Fox News.
«

"Возможно, я самый старый президент, но я знаю больше мировых лидеров, чем вы встречали за всю вашу чертову жизнь", — заявил Байден после того, как ответил журналистам на вопросы про будущего президента США Дональда Трампа.

Накануне телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Байден перед окончанием своего срока планирует произнести две речи.
Байден в январе отправится в Италию, он посетит Рим с 9 по 12 января. Срок работы Байдена на посту президента завершается 20 января, поэтому командировка станет для него последней в этом качестве.
На выборах президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.
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