https://ria.ru/20250106/bayden-1992653015.html

"За всю вашу чертову жизнь". Байден устроил скандал в Белом доме

"За всю вашу чертову жизнь". Байден устроил скандал в Белом доме - РИА Новости, 06.01.2025

"За всю вашу чертову жизнь". Байден устроил скандал в Белом доме

Действующий президент США Джо Байден грубо высказался во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Fox News. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T11:21:00+03:00

2025-01-06T11:21:00+03:00

2025-01-06T14:49:00+03:00

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джо байден

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден грубо высказался во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Fox News."Возможно, я самый старый президент, но я знаю больше мировых лидеров, чем вы встречали за всю вашу чертову жизнь", — заявил Байден после того, как ответил журналистам на вопросы про будущего президента США Дональда Трампа.Накануне телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Байден перед окончанием своего срока планирует произнести две речи.Байден в январе отправится в Италию, он посетит Рим с 9 по 12 января. Срок работы Байдена на посту президента завершается 20 января, поэтому командировка станет для него последней в этом качестве.На выборах президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20250106/bayden-1992631753.html

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в мире, сша, италия, рим, дональд трамп, джо байден