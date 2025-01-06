https://ria.ru/20250106/bayden-1992631753.html

Байден сделал странное заявление о Путине

Байден сделал странное заявление о Путине - РИА Новости, 06.01.2025

Байден сделал странное заявление о Путине

Действующий президент США Джо Байден во время выступления перед новыми членами конгресса от Демократической партии заявил, что знает президента России Владимира РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T06:35:00+03:00

2025-01-06T06:35:00+03:00

2025-01-06T14:37:00+03:00

в мире

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владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден во время выступления перед новыми членами конгресса от Демократической партии заявил, что знает президента России Владимира Путина больше 47 лет."Я знаю Путина более 47 лет. Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля", — сказал он.При этом единственная их очная встреча в качестве президентов прошла в Женеве в июне 2021 года. Кроме того, 47 лет назад, в 1978 году, Байден еще был сенатором от штата Делавэр, а Путин служил офицером КГБ СССР.В Кремле ранее уже комментировали заявления Байдена о давнем знакомстве с российским лидером. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков советовал спросить самого хозяина Белого дома, откуда он так долго знает Путина.

https://ria.ru/20250105/bajden-1992549072.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден