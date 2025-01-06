Президент Австрии предоставил правой АПС мандат на формирование коалиции
Президент Австрии заявил, что поручил правой АПС вести коалиционные переговоры
© AP Photo / Theresa WeyАлександр Ван дер Беллен
© AP Photo / Theresa Wey
Александр Ван дер Беллен. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен предоставил главе правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберту Киклю мандат на ведение коалиционных переговоров с целью формирования правительства страны, сообщил глава государства, трансляцию его выступления вел YouTube-канал немецкого издания Spiegel.
"Господин Кикль уверен, что сможет найти жизнеспособные решения в рамках правительственных переговоров — и он хочет взять на себя эту ответственность. Я прямо спросил его об этом. Поэтому я поручил ему начать переговоры о формировании федерального правительства с Австрийской народной партией (АНП. — Прим. ред.)", — сказал Ван дер Беллен.
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В субботу канцлер Австрии Карл Нехаммер от АНП после провала коалиционных переговоров заявил, что уйдет с должности канцлера, а также покинет пост главы партии.
Временно возглавивший АНП Кристиан Штокер заявил о готовности к переговорам с АПС.
Ван дер Беллен ранее заявил, что передает мандат на формирование правительства Нехаммеру, так как ни АНП, ни социал-демократы не согласились формировать правительство с правой АПС, одержавшей победу на выборах. Но в пятницу стало известно, что коалиционные переговоры АНП с социал-демократами и партией NEOS провалились и последняя выходит из переговорного процесса, а в субботу Нехаммер объявил, что ему не удалось договориться и с социал-демократами.
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