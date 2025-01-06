https://ria.ru/20250106/avstriya-1992667417.html

Президент Австрии предоставил правой АПС мандат на формирование коалиции

Президент Австрии предоставил правой АПС мандат на формирование коалиции - РИА Новости, 06.01.2025

Президент Австрии предоставил правой АПС мандат на формирование коалиции

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен предоставил главе правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберту Киклю мандат на ведение коалиционных переговоров с РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T15:31:00+03:00

2025-01-06T15:31:00+03:00

2025-01-06T16:24:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен предоставил главе правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберту Киклю мандат на ведение коалиционных переговоров с целью формирования правительства страны, сообщил глава государства, трансляцию его выступления вел YouTube-канал немецкого издания Spiegel."Господин Кикль уверен, что сможет найти жизнеспособные решения в рамках правительственных переговоров — и он хочет взять на себя эту ответственность. Я прямо спросил его об этом. Поэтому я поручил ему начать переговоры о формировании федерального правительства с Австрийской народной партией (АНП. — Прим. ред.)", — сказал Ван дер Беллен.В субботу канцлер Австрии Карл Нехаммер от АНП после провала коалиционных переговоров заявил, что уйдет с должности канцлера, а также покинет пост главы партии. Временно возглавивший АНП Кристиан Штокер заявил о готовности к переговорам с АПС.Ван дер Беллен ранее заявил, что передает мандат на формирование правительства Нехаммеру, так как ни АНП, ни социал-демократы не согласились формировать правительство с правой АПС, одержавшей победу на выборах. Но в пятницу стало известно, что коалиционные переговоры АНП с социал-демократами и партией NEOS провалились и последняя выходит из переговорного процесса, а в субботу Нехаммер объявил, что ему не удалось договориться и с социал-демократами.

https://ria.ru/20241224/sevpotoki-1991097672.html

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в мире, австрия, австрийская партия свободы, александр ван дер беллен