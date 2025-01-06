https://ria.ru/20250106/avianosets-1992693141.html

Хуситы заявили о массированной атаке на американский авианосец

Хуситы заявили о массированной атаке на американский авианосец - РИА Новости, 06.01.2025

Хуситы заявили о массированной атаке на американский авианосец

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о массированной атаке на авианосец США Harry Truman. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T21:49:00+03:00

2025-01-06T21:49:00+03:00

2025-01-06T22:44:00+03:00

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ДОХА, 6 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о массированной атаке на авианосец США Harry Truman."Мы провели качественную военную операцию против американского авианосца Harry Truman в северной части Красного моря", — говорится в заявлении вооруженных сил хуситов, переданном телеканалом "Аль-Масира".Отмечается, что они применили две крылатые ракеты и четыре беспилотника. По их информации, в это время американцы готовились нанести крупный воздушный удар по Йемену."Наша операция привела к провалу американской атаки", — отметили хуситы.Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ситуации в регионе начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.

https://ria.ru/20250101/husity-1992215374.html

https://ria.ru/20250105/husity-1992563486.html

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в мире, йемен, сша, ансар алла, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024