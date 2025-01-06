https://ria.ru/20250106/avianosets-1992693141.html
Хуситы заявили о массированной атаке на американский авианосец
Хуситы заявили о массированной атаке на американский авианосец - РИА Новости, 06.01.2025
Хуситы заявили о массированной атаке на американский авианосец
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о массированной атаке на авианосец США Harry Truman. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T21:49:00+03:00
2025-01-06T21:49:00+03:00
2025-01-06T22:44:00+03:00
в мире
йемен
сша
ансар алла
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148811/66/1488116612_0:10:3000:1698_1920x0_80_0_0_9e5a1a8fdf1dcf1b0afd710094c42ab3.jpg
ДОХА, 6 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о массированной атаке на авианосец США Harry Truman."Мы провели качественную военную операцию против американского авианосца Harry Truman в северной части Красного моря", — говорится в заявлении вооруженных сил хуситов, переданном телеканалом "Аль-Масира".Отмечается, что они применили две крылатые ракеты и четыре беспилотника. По их информации, в это время американцы готовились нанести крупный воздушный удар по Йемену."Наша операция привела к провалу американской атаки", — отметили хуситы.Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ситуации в регионе начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.
https://ria.ru/20250101/husity-1992215374.html
https://ria.ru/20250105/husity-1992563486.html
йемен
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148811/66/1488116612_723:0:3000:1708_1920x0_80_0_0_d3c055138def48737f0a7768095178d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, сша, ансар алла, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, США, Ансар Алла, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Хуситы заявили о массированной атаке на американский авианосец
Хуситы атаковали американский авианосец в момент подготовки к удару по Йемену