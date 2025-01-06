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Хуситы заявили о массированной атаке на американский авианосец - РИА Новости, 06.01.2025
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21:49 06.01.2025 (обновлено: 22:44 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/avianosets-1992693141.html
Хуситы заявили о массированной атаке на американский авианосец
Хуситы заявили о массированной атаке на американский авианосец - РИА Новости, 06.01.2025
Хуситы заявили о массированной атаке на американский авианосец
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о массированной атаке на авианосец США Harry Truman. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T21:49:00+03:00
2025-01-06T22:44:00+03:00
в мире
йемен
сша
ансар алла
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ДОХА, 6 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о массированной атаке на авианосец США Harry Truman."Мы провели качественную военную операцию против американского авианосца Harry Truman в северной части Красного моря", — говорится в заявлении вооруженных сил хуситов, переданном телеканалом "Аль-Масира".Отмечается, что они применили две крылатые ракеты и четыре беспилотника. По их информации, в это время американцы готовились нанести крупный воздушный удар по Йемену."Наша операция привела к провалу американской атаки", — отметили хуситы.Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ситуации в регионе начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.
https://ria.ru/20250101/husity-1992215374.html
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в мире, йемен, сша, ансар алла, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, США, Ансар Алла, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Хуситы заявили о массированной атаке на американский авианосец

Хуситы атаковали американский авианосец в момент подготовки к удару по Йемену

© Фото : Ministry of defenceАвианосец ВМС США Harry Truman
Авианосец ВМС США Harry Truman - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Фото : Ministry of defence
Авианосец ВМС США Harry Truman . Архивное фото
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ДОХА, 6 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о массированной атаке на авианосец США Harry Truman.
"Мы провели качественную военную операцию против американского авианосца Harry Truman в северной части Красного моря", — говорится в заявлении вооруженных сил хуситов, переданном телеканалом "Аль-Масира".
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Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник
1 января, 10:25
Отмечается, что они применили две крылатые ракеты и четыре беспилотника. По их информации, в это время американцы готовились нанести крупный воздушный удар по Йемену.
"Наша операция привела к провалу американской атаки", — отметили хуситы.
Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ситуации в регионе начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.
В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.
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В миреЙеменСШААнсар АллаИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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