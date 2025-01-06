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В США забили тревогу после заявления Минобороны об ответе на удары ATACMS - РИА Новости, 06.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:35 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/atacms-1992626685.html
В США забили тревогу после заявления Минобороны об ответе на удары ATACMS
В США забили тревогу после заявления Минобороны об ответе на удары ATACMS - РИА Новости, 06.01.2025
В США забили тревогу после заявления Минобороны об ответе на удары ATACMS
Попытки ударить ракетами ATACMS по территории России, подобные атаке на Белогородскую область в пятницу, связаны с большой опасностью для Запада, заявил бывший... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T03:35:00+03:00
2025-01-06T03:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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великобритания
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белогородская область
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Попытки ударить ракетами ATACMS по территории России, подобные атаке на Белогородскую область в пятницу, связаны с большой опасностью для Запада, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона.Ведущий попросил эксперта прокомментировать заявление Министерства обороны России об ответных мерах Москвы после неудачной попытки ВСУ ударить ракетами ATACMS по Белогородской области 3 января."Применение ATACMS Украиной — это, вероятно, одно из самых опасных событий за весь этот конфликт. Оно несет больший риск (для Запада. — Прим. ред.), &lt;...&gt; чем все, что встречалось", — отметил эксперт.По словам аналитика, ответ России на удары американскими ракетами может стать мощным сигналом для США и их союзников. Как считает Риттер, среди адресатов такого сообщения будут Великобритания, причастная к планированию нападения на Курскую область, а также Франция и Германия, обсуждающие отправку европейского контингента на Украину.В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает плохим решение Байдена, и может отменить его после вступления в должность.
https://ria.ru/20250106/bpla-1992623620.html
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в мире, сша, россия, великобритания, франция, белогородская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Великобритания, Франция, Белогородская область, Украина
В США забили тревогу после заявления Минобороны об ответе на удары ATACMS

Риттер предупредил о больших рисках для Запада при применении ATACMS против РФ

© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
Фрагмент ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Фото : Минобороны России
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Попытки ударить ракетами ATACMS по территории России, подобные атаке на Белогородскую область в пятницу, связаны с большой опасностью для Запада, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона.
Ведущий попросил эксперта прокомментировать заявление Министерства обороны России об ответных мерах Москвы после неудачной попытки ВСУ ударить ракетами ATACMS по Белогородской области 3 января.
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"Применение ATACMS Украиной — это, вероятно, одно из самых опасных событий за весь этот конфликт. Оно несет больший риск (для Запада. — Прим. ред.), <...> чем все, что встречалось", — отметил эксперт.
По словам аналитика, ответ России на удары американскими ракетами может стать мощным сигналом для США и их союзников. Как считает Риттер, среди адресатов такого сообщения будут Великобритания, причастная к планированию нападения на Курскую область, а также Франция и Германия, обсуждающие отправку европейского контингента на Украину.
В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.
Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает плохим решение Байдена, и может отменить его после вступления в должность.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияВеликобританияФранцияБелогородская областьУкраина
 
 
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