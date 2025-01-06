В США забили тревогу после заявления Минобороны об ответе на удары ATACMS
Риттер предупредил о больших рисках для Запада при применении ATACMS против РФ
© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
© Фото : Минобороны России
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Попытки ударить ракетами ATACMS по территории России, подобные атаке на Белогородскую область в пятницу, связаны с большой опасностью для Запада, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона.
Ведущий попросил эксперта прокомментировать заявление Министерства обороны России об ответных мерах Москвы после неудачной попытки ВСУ ударить ракетами ATACMS по Белогородской области 3 января.
"Применение ATACMS Украиной — это, вероятно, одно из самых опасных событий за весь этот конфликт. Оно несет больший риск (для Запада. — Прим. ред.), <...> чем все, что встречалось", — отметил эксперт.
По словам аналитика, ответ России на удары американскими ракетами может стать мощным сигналом для США и их союзников. Как считает Риттер, среди адресатов такого сообщения будут Великобритания, причастная к планированию нападения на Курскую область, а также Франция и Германия, обсуждающие отправку европейского контингента на Украину.
В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.
Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает плохим решение Байдена, и может отменить его после вступления в должность.