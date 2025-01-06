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Аэропорт Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы - РИА Новости, 06.01.2025
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10:57 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/aeroport-1992651668.html
Аэропорт Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы
Аэропорт Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы - РИА Новости, 06.01.2025
Аэропорт Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы
Аэропорт британского Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы из-за сильного снегопада, говорится в сообщении авиагавани, опубликованном в... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T10:57:00+03:00
2025-01-06T10:57:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Аэропорт британского Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы из-за сильного снегопада, говорится в сообщении авиагавани, опубликованном в понедельник в соцсети X. Ранее метеорологическая служба Великобритании ввела "желтый" уровень погодной опасности в связи со снегом и гололедицей, он действует почти на всей на территории страны. "Наши взлетно-посадочные полосы временно закрыты из-за сильного снегопада, пока наши команды усердно работают, чтобы расчистить их как можно скорее", - сообщил аэропорт. Международный аэропорт Лидс-Брадфорд в Англии также предупредил об ожидаемых перебоях в авиасообщении из-за сильной непогоды. Накануне телеканал Sky News сообщил, что ряд британских аэропортов был вынужден закрывать взлетно-посадочные полосы из-за обрушившегося на страну сильного снегопада. Многие рейсы были задержаны и перенаправлены. В воскресенье в некоторых регионах Британии выпало более 10 сантиметров снега.
https://ria.ru/20250105/perm-1992560925.html
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В мире, Манчестер, Великобритания, Англия
Аэропорт Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы

Аэропорт Манчестера закрыл взлетно-посадочные полосы из-за сильного снегопада

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Аэропорт британского Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы из-за сильного снегопада, говорится в сообщении авиагавани, опубликованном в понедельник в соцсети X.
Ранее метеорологическая служба Великобритании ввела "желтый" уровень погодной опасности в связи со снегом и гололедицей, он действует почти на всей на территории страны.
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"Наши взлетно-посадочные полосы временно закрыты из-за сильного снегопада, пока наши команды усердно работают, чтобы расчистить их как можно скорее", - сообщил аэропорт.
Международный аэропорт Лидс-Брадфорд в Англии также предупредил об ожидаемых перебоях в авиасообщении из-за сильной непогоды.
Накануне телеканал Sky News сообщил, что ряд британских аэропортов был вынужден закрывать взлетно-посадочные полосы из-за обрушившегося на страну сильного снегопада. Многие рейсы были задержаны и перенаправлены. В воскресенье в некоторых регионах Британии выпало более 10 сантиметров снега.
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