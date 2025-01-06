https://ria.ru/20250106/aeroport-1992651668.html

Аэропорт Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы

Аэропорт Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы - РИА Новости, 06.01.2025

Аэропорт Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы

Аэропорт британского Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы из-за сильного снегопада, говорится в сообщении авиагавани, опубликованном в... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T10:57:00+03:00

2025-01-06T10:57:00+03:00

2025-01-06T10:57:00+03:00

в мире

манчестер

великобритания

англия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Аэропорт британского Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы из-за сильного снегопада, говорится в сообщении авиагавани, опубликованном в понедельник в соцсети X. Ранее метеорологическая служба Великобритании ввела "желтый" уровень погодной опасности в связи со снегом и гололедицей, он действует почти на всей на территории страны. "Наши взлетно-посадочные полосы временно закрыты из-за сильного снегопада, пока наши команды усердно работают, чтобы расчистить их как можно скорее", - сообщил аэропорт. Международный аэропорт Лидс-Брадфорд в Англии также предупредил об ожидаемых перебоях в авиасообщении из-за сильной непогоды. Накануне телеканал Sky News сообщил, что ряд британских аэропортов был вынужден закрывать взлетно-посадочные полосы из-за обрушившегося на страну сильного снегопада. Многие рейсы были задержаны и перенаправлены. В воскресенье в некоторых регионах Британии выпало более 10 сантиметров снега.

https://ria.ru/20250105/perm-1992560925.html

https://ria.ru/20250105/ogranicheniya-1992559468.html

манчестер

великобритания

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, манчестер, великобритания, англия