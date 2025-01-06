https://ria.ru/20250106/8-1992689486.html

В Приднестровье увеличили веерные отключения электроэнергии

В Приднестровье увеличили веерные отключения электроэнергии - РИА Новости, 06.01.2025

В Приднестровье увеличили веерные отключения электроэнергии

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) увеличены веерные отключения электроэнергии до 8 часов в сутки, сообщает в понедельник правительство... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T20:33:00+03:00

2025-01-06T20:33:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) увеличены веерные отключения электроэнергии до 8 часов в сутки, сообщает в понедельник правительство ПМР в Telegram-канале. "В Приднестровье с 7 января веерные отключения электрической энергии будут производиться дважды в сутки по 4 часа. Причиной пересмотра графика стал дисбаланс потребления и выработки энергоресурса. Объема вырабатываемой энергии не хватает на покрытие потребления", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, новый режим подачи электроэнергии позволит довести уровень энергопотребления до того уровня, который могут обеспечить генерирующие объекты. "Кроме того, это позволит снизить аварийность на сетях из-за частой эксплуатации силового оборудования", - отмечено в сообщении. В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".

https://ria.ru/20250105/moldaviya-1992590287.html

https://ria.ru/20250101/dolg-1992262538.html

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молдавия, украина, тирасполь, газпром, молдовагаз, в мире, приднестровская молдавская республика, россия