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В Приднестровье увеличили веерные отключения электроэнергии - РИА Новости, 06.01.2025
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20:33 06.01.2025 (обновлено: 20:34 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/8-1992689486.html
В Приднестровье увеличили веерные отключения электроэнергии
В Приднестровье увеличили веерные отключения электроэнергии - РИА Новости, 06.01.2025
В Приднестровье увеличили веерные отключения электроэнергии
В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) увеличены веерные отключения электроэнергии до 8 часов в сутки, сообщает в понедельник правительство... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T20:33:00+03:00
2025-01-06T20:34:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) увеличены веерные отключения электроэнергии до 8 часов в сутки, сообщает в понедельник правительство ПМР в Telegram-канале. "В Приднестровье с 7 января веерные отключения электрической энергии будут производиться дважды в сутки по 4 часа. Причиной пересмотра графика стал дисбаланс потребления и выработки энергоресурса. Объема вырабатываемой энергии не хватает на покрытие потребления", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, новый режим подачи электроэнергии позволит довести уровень энергопотребления до того уровня, который могут обеспечить генерирующие объекты. "Кроме того, это позволит снизить аварийность на сетях из-за частой эксплуатации силового оборудования", - отмечено в сообщении. В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
https://ria.ru/20250105/moldaviya-1992590287.html
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молдавия, украина, тирасполь, газпром, молдовагаз, в мире, приднестровская молдавская республика, россия
Молдавия, Украина, Тирасполь, Газпром, Молдовагаз, В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Россия
В Приднестровье увеличили веерные отключения электроэнергии

В ПМР увеличили веерные отключения электроэнергии до восьми часов в сутки

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) увеличены веерные отключения электроэнергии до 8 часов в сутки, сообщает в понедельник правительство ПМР в Telegram-канале.
"В Приднестровье с 7 января веерные отключения электрической энергии будут производиться дважды в сутки по 4 часа. Причиной пересмотра графика стал дисбаланс потребления и выработки энергоресурса. Объема вырабатываемой энергии не хватает на покрытие потребления", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в ведомстве, новый режим подачи электроэнергии позволит довести уровень энергопотребления до того уровня, который могут обеспечить генерирующие объекты. "Кроме того, это позволит снизить аварийность на сетях из-за частой эксплуатации силового оборудования", - отмечено в сообщении.
В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
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