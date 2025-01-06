https://ria.ru/20250106/19fortyfive-1992659838.html

"Главный приоритет". В США назвали новый план по Украине

"Главный приоритет". В США назвали новый план по Украине - РИА Новости, 06.01.2025

"Главный приоритет". В США назвали новый план по Украине

США не должны участвовать в украинском конфликте, ведь это противоречит их интересам, пишет издание 19fortyfive. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T13:16:00+03:00

2025-01-06T13:16:00+03:00

2025-01-06T14:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сша

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вашингтон (штат)

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США не должны участвовать в украинском конфликте, ведь это противоречит их интересам, пишет издание 19fortyfive."Главным приоритетом Вашингтона должно быть сохранение позиции невмешательства в продолжающийся конфликт. <...> Политика администрации Трампа в отношении Украины должна быть направлена на продвижение американских, а не украинских интересов. <...> Украина никогда не представляла серьезного геополитического интереса для США. <...> Вашингтон должен решительно отвергнуть попытки Украины и Восточной Европы втянуть Америку в нынешний конфликт, сейчас или в будущем", — говорится в материале.Отмечается, что этот конфликт имеет значение только для Европы, поэтому США должны полностью переложить на них всю ответственность за поддержку Украины, если мир не наступит. При этом автор статьи подчеркивает, что страх европейцев перед российской угрозой безоснователен, потому что России это не нужно.Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".

https://ria.ru/20250106/panchenko-1992641225.html

https://ria.ru/20250106/ssha-1992653161.html

https://ria.ru/20250105/merkuris-1992544528.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, вашингтон (штат), восточная европа