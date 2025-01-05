Журналисты РИА Новости рассказали об атаке дрона на их машину в ДНР
Журналисты РИА Новости рассказали о моменте атаки дрона на их машину в ДНР
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ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев рассказали, как украинский беспилотник атаковал их автомобиль на дороге в Донецк, в результате чего они получили травмы, а внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб.
По словам Романенко, они с Мартемьяновым освещали обстрел жилого района в Горловке, при котором пострадали десять человек.
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"Когда мы возвращались, мы скооперировались с другими коллегами, которые перевозили гуманитарную помощь в Горловку, насколько я понимаю, в храм", — сказал он.
Журналисты ехали в Донецк на двух автомобилях. По пути тот, в котором находились Романенко и Мартемьянов, попал в яму, у него пробило колесо. Журналисты решили оставить автомобиль и вернуться в город вместе с коллегами на второй машине.
"Проехали минут десять, и в районе Красного Партизана в лобовое стекло влетело, вероятно дрон-камикадзе был", — рассказал Кевхиев.
Он добавил, что был за рулем, а корреспондент "Известий" сидел на переднем пассажирском сидении.
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"Я сперва вообще ничего не понял, когда через секунд 15 очухался, вылетел из машины. Мы сразу бросились в посадку рядом и только потом начали друг друга осматривать и смотреть вообще кто, где, как. В этот момент я понял, что одного человека не хватает — это был Саша. Ребята побежали к машине, она укатывалась дальше, и оказалось, что он погиб. Насколько я понимаю, моментально, весь удар пришелся именно на него", — сказал Романенко.
Журналист отметил, что через некоторое время их подобрали военные, осмотрели и оказали первую медицинскую помощь. Затем их эвакуировали в Донецк.
Накануне вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ на трассе Донецк — Горловка, далеко от линии соприкосновения. Корреспондента РИА Новости Максима Романенко положили в больницу с сотрясением мозга, его коллега Михаил Кевхиев получил легкую контузию, госпитализация ему не потребовалась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман оказали медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.