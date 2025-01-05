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Журналисты РИА Новости рассказали об атаке дрона на их машину в ДНР - РИА Новости, 05.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:03 05.01.2025 (обновлено: 08:54 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992542431.html
Журналисты РИА Новости рассказали об атаке дрона на их машину в ДНР
Журналисты РИА Новости рассказали об атаке дрона на их машину в ДНР - РИА Новости, 05.01.2025
Журналисты РИА Новости рассказали об атаке дрона на их машину в ДНР
Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев рассказали, как украинский беспилотник атаковал их автомобиль на дороге в Донецк, в результате чего они РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T03:03:00+03:00
2025-01-05T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
александр мартемьянов
общество
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ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев рассказали, как украинский беспилотник атаковал их автомобиль на дороге в Донецк, в результате чего они получили травмы, а внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб.По словам Романенко, они с Мартемьяновым освещали обстрел жилого района в Горловке, при котором пострадали десять человек.&quot;Когда мы возвращались, мы скооперировались с другими коллегами, которые перевозили гуманитарную помощь в Горловку, насколько я понимаю, в храм&quot;, — сказал он.Журналисты ехали в Донецк на двух автомобилях. По пути тот, в котором находились Романенко и Мартемьянов, попал в яму, у него пробило колесо. Журналисты решили оставить автомобиль и вернуться в город вместе с коллегами на второй машине."Проехали минут десять, и в районе Красного Партизана в лобовое стекло влетело, вероятно дрон-камикадзе был", — рассказал Кевхиев.Он добавил, что был за рулем, а корреспондент "Известий" сидел на переднем пассажирском сидении.&quot;Я сперва вообще ничего не понял, когда через секунд 15 очухался, вылетел из машины. Мы сразу бросились в посадку рядом и только потом начали друг друга осматривать и смотреть вообще кто, где, как. В этот момент я понял, что одного человека не хватает — это был Саша. Ребята побежали к машине, она укатывалась дальше, и оказалось, что он погиб. Насколько я понимаю, моментально, весь удар пришелся именно на него&quot;, — сказал Романенко.Журналист отметил, что через некоторое время их подобрали военные, осмотрели и оказали первую медицинскую помощь. Затем их эвакуировали в Донецк.Накануне вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ на трассе Донецк — Горловка, далеко от линии соприкосновения. Корреспондента РИА Новости Максима Романенко положили в больницу с сотрясением мозга, его коллега Михаил Кевхиев получил легкую контузию, госпитализация ему не потребовалась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман оказали медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
https://ria.ru/20250104/udar-1992533701.html
https://ria.ru/20250105/zhurnalist-1992546494.html
https://ria.ru/20250105/zakharova-1992537842.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
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353
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Журналисты РИА Новости об атаке дрона ВСУ по их машине
Пострадавшие в ДНР журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев рассказали про момент атаки дрона ВСУ по их машине.
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горловка, донецк, донецкая народная республика, александр мартемьянов, общество
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Александр Мартемьянов, Общество
Журналисты РИА Новости рассказали об атаке дрона на их машину в ДНР

Журналисты РИА Новости рассказали о моменте атаки дрона на их машину в ДНР

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ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев рассказали, как украинский беспилотник атаковал их автомобиль на дороге в Донецк, в результате чего они получили травмы, а внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб.
По словам Романенко, они с Мартемьяновым освещали обстрел жилого района в Горловке, при котором пострадали десять человек.
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«

"Когда мы возвращались, мы скооперировались с другими коллегами, которые перевозили гуманитарную помощь в Горловку, насколько я понимаю, в храм", — сказал он.

Журналисты ехали в Донецк на двух автомобилях. По пути тот, в котором находились Романенко и Мартемьянов, попал в яму, у него пробило колесо. Журналисты решили оставить автомобиль и вернуться в город вместе с коллегами на второй машине.
"Проехали минут десять, и в районе Красного Партизана в лобовое стекло влетело, вероятно дрон-камикадзе был", — рассказал Кевхиев.
Он добавил, что был за рулем, а корреспондент "Известий" сидел на переднем пассажирском сидении.
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«

"Я сперва вообще ничего не понял, когда через секунд 15 очухался, вылетел из машины. Мы сразу бросились в посадку рядом и только потом начали друг друга осматривать и смотреть вообще кто, где, как. В этот момент я понял, что одного человека не хватает — это был Саша. Ребята побежали к машине, она укатывалась дальше, и оказалось, что он погиб. Насколько я понимаю, моментально, весь удар пришелся именно на него", — сказал Романенко.

Журналист отметил, что через некоторое время их подобрали военные, осмотрели и оказали первую медицинскую помощь. Затем их эвакуировали в Донецк.
Накануне вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ на трассе Донецк — Горловка, далеко от линии соприкосновения. Корреспондента РИА Новости Максима Романенко положили в больницу с сотрясением мозга, его коллега Михаил Кевхиев получил легкую контузию, госпитализация ему не потребовалась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман оказали медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлександр МартемьяновОбщество
 
 
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