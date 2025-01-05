https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992540262.html
Раненным при обстреле ВСУ донецким журналисткам оказали медпомощь
Раненным при обстреле ВСУ донецким журналисткам оказали медпомощь - РИА Новости, 05.01.2025
Раненным при обстреле ВСУ донецким журналисткам оказали медпомощь
Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ в ДНР, оказана медпомощь, они продолжат лечение... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T01:47:00+03:00
2025-01-05T01:47:00+03:00
2025-01-05T01:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
общество
александр мартемьянов
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ в ДНР, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно, сообщил РИА Новости информированный источник. По его словам, врачи поставили диагноз "акубаротравма", которая вызвана резким перепадом давления и звуком при взрыве. В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась.
https://ria.ru/20250104/udar-1992533701.html
https://ria.ru/20241228/svo-1991859015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, общество, александр мартемьянов
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Общество, Александр Мартемьянов
Раненным при обстреле ВСУ донецким журналисткам оказали медпомощь
Раненные при обстреле ВСУ донецкие журналистки продолжат лечение амбулаторно