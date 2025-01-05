https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992540262.html

Раненным при обстреле ВСУ донецким журналисткам оказали медпомощь

Раненным при обстреле ВСУ донецким журналисткам оказали медпомощь - РИА Новости, 05.01.2025

Раненным при обстреле ВСУ донецким журналисткам оказали медпомощь

Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ в ДНР, оказана медпомощь, они продолжат лечение... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T01:47:00+03:00

2025-01-05T01:47:00+03:00

2025-01-05T01:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

общество

александр мартемьянов

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ в ДНР, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно, сообщил РИА Новости информированный источник. По его словам, врачи поставили диагноз "акубаротравма", которая вызвана резким перепадом давления и звуком при взрыве. В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась.

https://ria.ru/20250104/udar-1992533701.html

https://ria.ru/20241228/svo-1991859015.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, общество, александр мартемьянов