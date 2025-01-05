https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992538757.html

МИД потребовал от ЮНЕСКО реакции на атаку ВСУ на журналистов

МИД потребовал от ЮНЕСКО реакции на атаку ВСУ на журналистов - РИА Новости, 05.01.2025

МИД потребовал от ЮНЕСКО реакции на атаку ВСУ на журналистов

МИД России требует от ЮНЕСКО и других международных организаций реакции на атаку ВСУ на российских журналистов в ДНР, вследствие которой погиб внештатный... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T00:53:00+03:00

2025-01-05T00:53:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. МИД России требует от ЮНЕСКО и других международных организаций реакции на атаку ВСУ на российских журналистов в ДНР, вследствие которой погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, заявила в воскресенье официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. "Мы требуем, чтобы очередное жестокое убийство российского военкора получило надлежащую реакцию от (гендиректора ЮНЕСКО) Одри Азуле, как того предписывает возложенный на нее мандат. Столь же решительное осуждение данного злодеяния ожидаем также от всех других правозащитных организаций и структур", - сказала Захарова, которую цитирует МИД РФ. Как отметила Захарова, представление киевского режима о своей "полной безнаказанности и вседозволенности" стало следствием преднамеренного игнорирования его преступлений такими организациями, как УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ. "Попытки прикрыться бессодержательными отговорками и общими фразами рассматриваться как адекватная реакция уполномоченных на это инстанций не могут. Ратующим за права человека международным чиновникам придется прямо указать на виновников этих убийств", - подчеркнула она.В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии. В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Пострадавших журналистов доставили в больницы.

https://ria.ru/20250104/udar-1992533701.html

https://ria.ru/20241228/svo-1991859015.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, мария захарова, одри азуле, юнеско, вооруженные силы украины, оон, александр мартемьянов