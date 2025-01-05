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МИД потребовал от ЮНЕСКО реакции на атаку ВСУ на журналистов - РИА Новости, 05.01.2025
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00:53 05.01.2025 (обновлено: 06:26 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992538757.html
МИД потребовал от ЮНЕСКО реакции на атаку ВСУ на журналистов
МИД потребовал от ЮНЕСКО реакции на атаку ВСУ на журналистов - РИА Новости, 05.01.2025
МИД потребовал от ЮНЕСКО реакции на атаку ВСУ на журналистов
МИД России требует от ЮНЕСКО и других международных организаций реакции на атаку ВСУ на российских журналистов в ДНР, вследствие которой погиб внештатный... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T00:53:00+03:00
2025-01-05T06:26:00+03:00
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донецкая народная республика
мария захарова
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. МИД России требует от ЮНЕСКО и других международных организаций реакции на атаку ВСУ на российских журналистов в ДНР, вследствие которой погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, заявила в воскресенье официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. "Мы требуем, чтобы очередное жестокое убийство российского военкора получило надлежащую реакцию от (гендиректора ЮНЕСКО) Одри Азуле, как того предписывает возложенный на нее мандат. Столь же решительное осуждение данного злодеяния ожидаем также от всех других правозащитных организаций и структур", - сказала Захарова, которую цитирует МИД РФ. Как отметила Захарова, представление киевского режима о своей "полной безнаказанности и вседозволенности" стало следствием преднамеренного игнорирования его преступлений такими организациями, как УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ. "Попытки прикрыться бессодержательными отговорками и общими фразами рассматриваться как адекватная реакция уполномоченных на это инстанций не могут. Ратующим за права человека международным чиновникам придется прямо указать на виновников этих убийств", - подчеркнула она.В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии. В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Пострадавших журналистов доставили в больницы.
https://ria.ru/20250104/udar-1992533701.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, мария захарова, одри азуле, юнеско, вооруженные силы украины, оон, александр мартемьянов
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Мария Захарова, Одри Азуле, ЮНЕСКО, Вооруженные силы Украины, ООН, Александр Мартемьянов
МИД потребовал от ЮНЕСКО реакции на атаку ВСУ на журналистов

МИД потребовал от ЮНЕСКО реакции на атаку ВСУ на российских журналистов в ДНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. МИД России требует от ЮНЕСКО и других международных организаций реакции на атаку ВСУ на российских журналистов в ДНР, вследствие которой погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, заявила в воскресенье официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Мы требуем, чтобы очередное жестокое убийство российского военкора получило надлежащую реакцию от (гендиректора ЮНЕСКО) Одри Азуле, как того предписывает возложенный на нее мандат. Столь же решительное осуждение данного злодеяния ожидаем также от всех других правозащитных организаций и структур", - сказала Захарова, которую цитирует МИД РФ.
Видео с места удара ВСУ по машине с российскими журналистами - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Появилось видео с места удара ВСУ по журналистам в ДНР
Вчера, 22:54
Как отметила Захарова, представление киевского режима о своей "полной безнаказанности и вседозволенности" стало следствием преднамеренного игнорирования его преступлений такими организациями, как УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ. "Попытки прикрыться бессодержательными отговорками и общими фразами рассматриваться как адекватная реакция уполномоченных на это инстанций не могут. Ратующим за права человека международным чиновникам придется прямо указать на виновников этих убийств", - подчеркнула она.
В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка.
При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии. В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Пострадавших журналистов доставили в больницы.
Максим Елисеев - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Редактор телеканала "Известия" погиб в зоне спецоперации
28 декабря 2024, 13:49
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаМария ЗахароваОдри АзулеЮНЕСКОВооруженные силы УкраиныООНАлександр Мартемьянов
 
 
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