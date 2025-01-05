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Корреспондента РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке ВСУ - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 05.01.2025 (обновлено: 18:53 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/zhurnalist-1992599727.html
Корреспондента РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке ВСУ
Корреспондента РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке ВСУ - РИА Новости, 05.01.2025
Корреспондента РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке ВСУ
Журналиста РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке украинских военных на сотрудников СМИ под Горловкой, говорится в материалах дела, которые есть в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T18:48:00+03:00
2025-01-05T18:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
горловка
александр мартемьянов
донецк
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Журналиста РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке украинских военных на сотрудников СМИ под Горловкой, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.В постановлении следствия указано, что, учитывая причинение физического, морального и имущественного вреда, корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Максим Романенко признан потерпевшим по уголовному делу в результате попадания и взрыва БПЛА.В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк - Горловка. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
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горловка
донецк
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происшествия, вооруженные силы украины, горловка, александр мартемьянов, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Горловка, Александр Мартемьянов, Донецк
Корреспондента РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке ВСУ

Журналиста РИА Новости Романенко признали потерпевшим по делу об атаке ВСУ

© пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки дрона в Белгородской области. Кадр видео
Последствия атаки дрона в Белгородской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки дрона в Белгородской области. Кадр видео
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Журналиста РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке украинских военных на сотрудников СМИ под Горловкой, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В постановлении следствия указано, что, учитывая причинение физического, морального и имущественного вреда, корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Максим Романенко признан потерпевшим по уголовному делу в результате попадания и взрыва БПЛА.
В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк - Горловка. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
Максим Елисеев - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Редактор телеканала "Известия" погиб в зоне спецоперации
28 декабря 2024, 13:49
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныГорловкаАлександр МартемьяновДонецк
 
 
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