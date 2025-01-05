https://ria.ru/20250105/zhurnalist-1992599727.html

Корреспондента РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке ВСУ

Корреспондента РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке ВСУ - РИА Новости, 05.01.2025

Корреспондента РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке ВСУ

Журналиста РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке украинских военных на сотрудников СМИ под Горловкой, говорится в материалах дела, которые есть в... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T18:48:00+03:00

2025-01-05T18:48:00+03:00

2025-01-05T18:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

горловка

александр мартемьянов

донецк

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Журналиста РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке украинских военных на сотрудников СМИ под Горловкой, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.В постановлении следствия указано, что, учитывая причинение физического, морального и имущественного вреда, корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Максим Романенко признан потерпевшим по уголовному делу в результате попадания и взрыва БПЛА.В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк - Горловка. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.

https://ria.ru/20241228/svo-1991859015.html

горловка

донецк

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происшествия, вооруженные силы украины, горловка, александр мартемьянов, донецк