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Корреспондента РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке ВСУ
Корреспондента РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке ВСУ - РИА Новости, 05.01.2025
Корреспондента РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке ВСУ
Журналиста РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке украинских военных на сотрудников СМИ под Горловкой, говорится в материалах дела, которые есть в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T18:48:00+03:00
2025-01-05T18:48:00+03:00
2025-01-05T18:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
горловка
александр мартемьянов
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Журналиста РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке украинских военных на сотрудников СМИ под Горловкой, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.В постановлении следствия указано, что, учитывая причинение физического, морального и имущественного вреда, корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Максим Романенко признан потерпевшим по уголовному делу в результате попадания и взрыва БПЛА.В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк - Горловка. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
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происшествия, вооруженные силы украины, горловка, александр мартемьянов, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Горловка, Александр Мартемьянов, Донецк
Корреспондента РИА Новости признали потерпевшим по делу об атаке ВСУ
Журналиста РИА Новости Романенко признали потерпевшим по делу об атаке ВСУ