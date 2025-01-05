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Мэр Донецка выразил соболезнования из-за гибели журналиста "Известий" - РИА Новости, 05.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/zhurnalist-1992555195.html
Мэр Донецка выразил соболезнования из-за гибели журналиста "Известий"
Мэр Донецка выразил соболезнования из-за гибели журналиста "Известий" - РИА Новости, 05.01.2025
Мэр Донецка выразил соболезнования из-за гибели журналиста "Известий"
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста "Известий" Александра Мартемьянова. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T10:00:00+03:00
2025-01-05T10:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
александр мартемьянов
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста "Известий" Александра Мартемьянова. "Этой ночью в результате атаки дрона противника на трассе Донецк – Горловка погиб журналист "Известий" Александр Мартемьянов, чья жизнь была посвящена поиску правды. Его работа стала символом смелости и непоколебимого духа. Память о нём останется в наших сердцах навсегда", - написал он. В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992542431.html
донецк
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Видео с места удара ВСУ по машине с российскими журналистами
РИА Новости публикует видео с места удара ВСУ по машине с журналистами, где погиб внештатный корреспондент "Известий" и ранен один и пострадал второй корреспондент агентства.
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донецк, горловка, александр мартемьянов, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Александр Мартемьянов, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Мэр Донецка выразил соболезнования из-за гибели журналиста "Известий"

Кулемзин выразил соболезнования из-за гибели журналиста "Известий" Мартемьянова

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста "Известий" Александра Мартемьянова.
"Этой ночью в результате атаки дрона противника на трассе ДонецкГорловка погиб журналист "Известий" Александр Мартемьянов, чья жизнь была посвящена поиску правды. Его работа стала символом смелости и непоколебимого духа. Память о нём останется в наших сердцах навсегда", - написал он.
В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
Журналисты РИА Новости об атаке дрона ВСУ по их машине - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Журналисты РИА Новости рассказали об атаке дрона на их машину в ДНР
Вчера, 03:03
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаАлександр МартемьяновАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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