Мурашко исполнил новогоднюю мечту мальчика о велосипеде
Мурашко исполнил желание 5-летнего Артема из Петербурга, мечтавшего о велосипеде
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил мечту мальчика из Санкт-Петербурга, который хотел получить в подарок велосипед.
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"В моем возрасте уже приятнее дарить подарки, чем их даже получать, поэтому, конечно, это чувство, которое согревает перед Новым годом и дарит надежды какие-то. Ну а велосипед поможет ребенку в том числе реабилитироваться и, конечно же, активно уже к школе подготовиться, физически окрепнуть", — сказал министр после вручения подарка.
Пятилетний Артем проходит лечение в связи с заболеванием костей, и врачи рекомендовали ему велосипед, чтобы быстрее поправиться. Мурашко специально приехал в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с мальчиком, которого вместе с мамой Натальей пригласил в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова, где и вручил велосипед.
Кроме того, для мальчика планируется организовать консультации у лучших детских специалистов — ортопедов из центра имени Турнера.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время были исполнены уже более 213 тысяч желаний.
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