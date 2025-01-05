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Мурашко исполнил новогоднюю мечту мальчика о велосипеде - РИА Новости, 05.01.2025
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10:10 05.01.2025 (обновлено: 12:19 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/zhelanie-1992555739.html
Мурашко исполнил новогоднюю мечту мальчика о велосипеде
Мурашко исполнил новогоднюю мечту мальчика о велосипеде - РИА Новости, 05.01.2025
Мурашко исполнил новогоднюю мечту мальчика о велосипеде
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил мечту мальчика из Санкт-Петербурга, который хотел получить в подарок велосипед. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T10:10:00+03:00
2025-01-05T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил мечту мальчика из Санкт-Петербурга, который хотел получить в подарок велосипед. &quot;В моем возрасте уже приятнее дарить подарки, чем их даже получать, поэтому, конечно, это чувство, которое согревает перед Новым годом и дарит надежды какие-то. Ну а велосипед поможет ребенку в том числе реабилитироваться и, конечно же, активно уже к школе подготовиться, физически окрепнуть&quot;, — сказал министр после вручения подарка.Пятилетний Артем проходит лечение в связи с заболеванием костей, и врачи рекомендовали ему велосипед, чтобы быстрее поправиться. Мурашко специально приехал в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с мальчиком, которого вместе с мамой Натальей пригласил в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова, где и вручил велосипед. Кроме того, для мальчика планируется организовать консультации у лучших детских специалистов — ортопедов из центра имени Турнера.
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общество, санкт-петербург, россия, михаил мурашко, новый год 2025, елка желаний
Хорошие новости, Общество, Санкт-Петербург, Россия, Михаил Мурашко, Новый год 2025, Елка желаний
Мурашко исполнил новогоднюю мечту мальчика о велосипеде

Мурашко исполнил желание 5-летнего Артема из Петербурга, мечтавшего о велосипеде

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил мечту мальчика из Санкт-Петербурга, который хотел получить в подарок велосипед.
«

"В моем возрасте уже приятнее дарить подарки, чем их даже получать, поэтому, конечно, это чувство, которое согревает перед Новым годом и дарит надежды какие-то. Ну а велосипед поможет ребенку в том числе реабилитироваться и, конечно же, активно уже к школе подготовиться, физически окрепнуть", — сказал министр после вручения подарка.

Пятилетний Артем проходит лечение в связи с заболеванием костей, и врачи рекомендовали ему велосипед, чтобы быстрее поправиться. Мурашко специально приехал в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с мальчиком, которого вместе с мамой Натальей пригласил в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова, где и вручил велосипед.
Кроме того, для мальчика планируется организовать консультации у лучших детских специалистов — ортопедов из центра имени Турнера.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время были исполнены уже более 213 тысяч желаний.

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Хорошие новостиОбществоСанкт-ПетербургРоссияМихаил МурашкоНовый год 2025Елка желаний
 
 
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