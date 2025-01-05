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Мурашко исполнил новогоднюю мечту мальчика о велосипеде

Мурашко исполнил новогоднюю мечту мальчика о велосипеде - РИА Новости, 05.01.2025

Мурашко исполнил новогоднюю мечту мальчика о велосипеде

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил мечту мальчика из Санкт-Петербурга, который хотел получить в подарок велосипед. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T10:10:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил мечту мальчика из Санкт-Петербурга, который хотел получить в подарок велосипед. "В моем возрасте уже приятнее дарить подарки, чем их даже получать, поэтому, конечно, это чувство, которое согревает перед Новым годом и дарит надежды какие-то. Ну а велосипед поможет ребенку в том числе реабилитироваться и, конечно же, активно уже к школе подготовиться, физически окрепнуть", — сказал министр после вручения подарка.Пятилетний Артем проходит лечение в связи с заболеванием костей, и врачи рекомендовали ему велосипед, чтобы быстрее поправиться. Мурашко специально приехал в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с мальчиком, которого вместе с мамой Натальей пригласил в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова, где и вручил велосипед. Кроме того, для мальчика планируется организовать консультации у лучших детских специалистов — ортопедов из центра имени Турнера.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, санкт-петербург, россия, михаил мурашко, новый год 2025, елка желаний