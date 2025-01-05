"Ты жалок". В США набросились на журналиста после беседы с Зеленским
Хинкл посоветовал спросить у Зеленского, сколько денег он заработал на конфликте
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. У Владимира Зеленского следует спросить, сколько он и его правительство заработали денег на конфликте с Россией, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х, задавал ли блогер Лекс Фридман правильные вопросы Владимиру Зеленскому на интервью.
Так он прокомментировал анонс отчета блогера Лекса Фридмана о "замечательном разговоре с Зеленским" продолжительностью более трех часов.
"Если ты не задал Зеленскому следующие вопросы, то ты просто жалок: <...> Кто ежедневно нюхает больше кокаина — вы или Хантер Байден? Сколько денег вы и ваше мафиозное государство украли на этой войне? <...> Почему вы провоцируете Третью мировую войну, бомбя Россию дальнобойными ракетами, учитывая, что это не поможет вам вернуть территории? <...> Почему вы запрещаете православную церковь и сажаете в тюрьму церковных лидеров? <...> Почему вы бомбите гражданское население России кассетными боеприпасами и бомбами, поставляемыми США? <...> Почему вы так боитесь обещания Дональда Трампа принести мир на Украину? Почему мир — это плохо?" — спросил журналист.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.