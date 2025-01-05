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"Ты жалок". В США набросились на журналиста после беседы с Зеленским - РИА Новости, 05.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/zelenskiy-1992545312.html
"Ты жалок". В США набросились на журналиста после беседы с Зеленским
"Ты жалок". В США набросились на журналиста после беседы с Зеленским - РИА Новости, 05.01.2025
"Ты жалок". В США набросились на журналиста после беседы с Зеленским
У Владимира Зеленского следует спросить, сколько он и его правительство заработали денег на конфликте с Россией, заявил американский журналист Джексон Хинкл в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T05:12:00+03:00
2025-01-05T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
джексон хинкл
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. У Владимира Зеленского следует спросить, сколько он и его правительство заработали денег на конфликте с Россией, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х, задавал ли блогер Лекс Фридман правильные вопросы Владимиру Зеленскому на интервью.Так он прокомментировал анонс отчета блогера Лекса Фридмана о "замечательном разговоре с Зеленским" продолжительностью более трех часов."Если ты не задал Зеленскому следующие вопросы, то ты просто жалок: &lt;...&gt; Кто ежедневно нюхает больше кокаина — вы или Хантер Байден? Сколько денег вы и ваше мафиозное государство украли на этой войне? &lt;...&gt; Почему вы провоцируете Третью мировую войну, бомбя Россию дальнобойными ракетами, учитывая, что это не поможет вам вернуть территории? &lt;...&gt; Почему вы запрещаете православную церковь и сажаете в тюрьму церковных лидеров? &lt;...&gt; Почему вы бомбите гражданское население России кассетными боеприпасами и бомбами, поставляемыми США? &lt;...&gt; Почему вы так боитесь обещания Дональда Трампа принести мир на Украину? Почему мир — это плохо?" — спросил журналист.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20250105/merkuris-1992544528.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, джексон хинкл
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Джексон Хинкл
"Ты жалок". В США набросились на журналиста после беседы с Зеленским

Хинкл посоветовал спросить у Зеленского, сколько денег он заработал на конфликте

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. У Владимира Зеленского следует спросить, сколько он и его правительство заработали денег на конфликте с Россией, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х, задавал ли блогер Лекс Фридман правильные вопросы Владимиру Зеленскому на интервью.
Так он прокомментировал анонс отчета блогера Лекса Фридмана о "замечательном разговоре с Зеленским" продолжительностью более трех часов.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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"Если ты не задал Зеленскому следующие вопросы, то ты просто жалок: <...> Кто ежедневно нюхает больше кокаина — вы или Хантер Байден? Сколько денег вы и ваше мафиозное государство украли на этой войне? <...> Почему вы провоцируете Третью мировую войну, бомбя Россию дальнобойными ракетами, учитывая, что это не поможет вам вернуть территории? <...> Почему вы запрещаете православную церковь и сажаете в тюрьму церковных лидеров? <...> Почему вы бомбите гражданское население России кассетными боеприпасами и бомбами, поставляемыми США? <...> Почему вы так боитесь обещания Дональда Трампа принести мир на Украину? Почему мир — это плохо?" — спросил журналист.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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03:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДжексон Хинкл
 
 
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