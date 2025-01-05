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Раненых родителей погибшего после удара дрона ВСУ мальчика везут в Крым - РИА Новости, 05.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:02 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/zaporozhe-1992606896.html
Раненых родителей погибшего после удара дрона ВСУ мальчика везут в Крым
Раненых родителей погибшего после удара дрона ВСУ мальчика везут в Крым - РИА Новости, 05.01.2025
Раненых родителей погибшего после удара дрона ВСУ мальчика везут в Крым
Раненых родителей 10-летнего мальчика, который скончался после атаки дрона ВСУ в Запорожской области, везут в областную больницу в Симферополе, сообщил... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T20:02:00+03:00
2025-01-05T20:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
запорожская область
симферополь
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Раненых родителей 10-летнего мальчика, который скончался после атаки дрона ВСУ в Запорожской области, везут в областную больницу в Симферополе, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области в пятницу, погиб 10-летний ребенок, оба родителя мальчика были ранены, сообщил ранее Балицкий. ЧП произошло на трассе Васильевского муниципального округа, был атакован гражданский легковой автомобиль. "Нахожусь на связи с министерством здравоохранения Запорожской области по вопросу состояния родителей мальчика, который погиб вчера в результате атаки вражеского БПЛА. Было принято решение экстренно направить пострадавших в областную клиническую больницу в Симферополь", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Родители находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает, помощь оказывается в полном объеме. Женщине еще предстоит долгая реабилитация, серьезно пострадало зрение, добавил он. Балицкий уточнил, что с семьей сейчас работают психологи.
https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992600866.html
запорожская область
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здоровье - общество, запорожская область, симферополь, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Запорожская область, Симферополь, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Раненых родителей погибшего после удара дрона ВСУ мальчика везут в Крым

Раненых родителей ребенка, погибшего при атаке дрона ВСУ, везут в Симферополь

© Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки украинского беспилотника на автомобиль в Запорожской области
Последствия атаки украинского беспилотника на автомобиль в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки украинского беспилотника на автомобиль в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Раненых родителей 10-летнего мальчика, который скончался после атаки дрона ВСУ в Запорожской области, везут в областную больницу в Симферополе, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области в пятницу, погиб 10-летний ребенок, оба родителя мальчика были ранены, сообщил ранее Балицкий. ЧП произошло на трассе Васильевского муниципального округа, был атакован гражданский легковой автомобиль.
"Нахожусь на связи с министерством здравоохранения Запорожской области по вопросу состояния родителей мальчика, который погиб вчера в результате атаки вражеского БПЛА. Было принято решение экстренно направить пострадавших в областную клиническую больницу в Симферополь", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Родители находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает, помощь оказывается в полном объеме. Женщине еще предстоит долгая реабилитация, серьезно пострадало зрение, добавил он. Балицкий уточнил, что с семьей сейчас работают психологи.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоЗапорожская областьСимферопольЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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