https://ria.ru/20250105/zaporozhe-1992606896.html

Раненых родителей погибшего после удара дрона ВСУ мальчика везут в Крым

Раненых родителей погибшего после удара дрона ВСУ мальчика везут в Крым - РИА Новости, 05.01.2025

Раненых родителей погибшего после удара дрона ВСУ мальчика везут в Крым

Раненых родителей 10-летнего мальчика, который скончался после атаки дрона ВСУ в Запорожской области, везут в областную больницу в Симферополе, сообщил... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T20:02:00+03:00

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специальная военная операция на украине

здоровье - общество

запорожская область

симферополь

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Раненых родителей 10-летнего мальчика, который скончался после атаки дрона ВСУ в Запорожской области, везут в областную больницу в Симферополе, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области в пятницу, погиб 10-летний ребенок, оба родителя мальчика были ранены, сообщил ранее Балицкий. ЧП произошло на трассе Васильевского муниципального округа, был атакован гражданский легковой автомобиль. "Нахожусь на связи с министерством здравоохранения Запорожской области по вопросу состояния родителей мальчика, который погиб вчера в результате атаки вражеского БПЛА. Было принято решение экстренно направить пострадавших в областную клиническую больницу в Симферополь", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Родители находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает, помощь оказывается в полном объеме. Женщине еще предстоит долгая реабилитация, серьезно пострадало зрение, добавил он. Балицкий уточнил, что с семьей сейчас работают психологи.

https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992600866.html

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здоровье - общество, запорожская область, симферополь, евгений балицкий, вооруженные силы украины