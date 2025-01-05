https://ria.ru/20250105/zalozhniki-1992617463.html

ХАМАС одобрило список заложников для обмена с Израилем, пишет Reuters

ХАМАС одобрило список заложников для обмена с Израилем, пишет Reuters - РИА Новости, 05.01.2025

ХАМАС одобрило список заложников для обмена с Израилем, пишет Reuters

Палестинское движение ХАМАС одобрило список из 34 заложников, удерживаемых движением в секторе Газа, которых должны обменять в рамках сделки о прекращении огня... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T23:32:00+03:00

2025-01-05T23:32:00+03:00

2025-01-05T23:33:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС одобрило список из 34 заложников, удерживаемых движением в секторе Газа, которых должны обменять в рамках сделки о прекращении огня в анклаве с Израилем, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника движения. "ХАМАС одобрило список 34 заложников, предоставленный Израилем, для обмена в рамках возможного соглашения о прекращении огня ", - заявил агентству неназванный чиновник движения в воскресенье. Чиновник также добавил агентству, что любая сделка между ХАМАС и Израилем зависит от достижения соглашения о выводе израильских войск из сектора Газа и постоянного прекращения огня. Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ХАМАС передает, что движение было готово освободить 34 заложников "в первой фазе" обмена в рамках сделки о прекращении огня с Израилем. "ХАМАС согласилось освободить 34 израильских заложников из списка, представленного Израилем в рамках первого этапа сделки по обмену заключенными", - сообщил агентству неназванный чиновник. Ранее советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщал РИА Новости, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС на территории анклава, могут возобновиться в Катаре в ближайшие сутки. Представители ХАМАС ранее в январе заявляли, что в Дохе возобновляются непрямые переговоры по сектору Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,6 тысячи палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241008/europe-1976855587.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

https://ria.ru/20250105/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, катар, доха, биньямин нетаньяху, хамас, оон