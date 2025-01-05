Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС одобрило список заложников для обмена с Израилем, пишет Reuters - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 05.01.2025 (обновлено: 23:33 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/zalozhniki-1992617463.html
ХАМАС одобрило список заложников для обмена с Израилем, пишет Reuters
ХАМАС одобрило список заложников для обмена с Израилем, пишет Reuters - РИА Новости, 05.01.2025
ХАМАС одобрило список заложников для обмена с Израилем, пишет Reuters
Палестинское движение ХАМАС одобрило список из 34 заложников, удерживаемых движением в секторе Газа, которых должны обменять в рамках сделки о прекращении огня... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T23:32:00+03:00
2025-01-05T23:33:00+03:00
в мире
израиль
катар
доха
биньямин нетаньяху
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_cfce1e60ad4c2da19cbd0d2bb1993290.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС одобрило список из 34 заложников, удерживаемых движением в секторе Газа, которых должны обменять в рамках сделки о прекращении огня в анклаве с Израилем, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника движения. "ХАМАС одобрило список 34 заложников, предоставленный Израилем, для обмена в рамках возможного соглашения о прекращении огня ", - заявил агентству неназванный чиновник движения в воскресенье. Чиновник также добавил агентству, что любая сделка между ХАМАС и Израилем зависит от достижения соглашения о выводе израильских войск из сектора Газа и постоянного прекращения огня. Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ХАМАС передает, что движение было готово освободить 34 заложников "в первой фазе" обмена в рамках сделки о прекращении огня с Израилем. "ХАМАС согласилось освободить 34 израильских заложников из списка, представленного Израилем в рамках первого этапа сделки по обмену заключенными", - сообщил агентству неназванный чиновник. Ранее советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщал РИА Новости, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС на территории анклава, могут возобновиться в Катаре в ближайшие сутки. Представители ХАМАС ранее в январе заявляли, что в Дохе возобновляются непрямые переговоры по сектору Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,6 тысячи палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241008/europe-1976855587.html
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
https://ria.ru/20250105/konflikt-1915630213.html
израиль
катар
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_c47e918339bd4d7487d4bf5588105ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, доха, биньямин нетаньяху, хамас, оон
В мире, Израиль, Катар, Доха, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН
ХАМАС одобрило список заложников для обмена с Израилем, пишет Reuters

Reuters: ХАМАС одобрило список из 34 заложников для обмена с Израилем

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС одобрило список из 34 заложников, удерживаемых движением в секторе Газа, которых должны обменять в рамках сделки о прекращении огня в анклаве с Израилем, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника движения.
"ХАМАС одобрило список 34 заложников, предоставленный Израилем, для обмена в рамках возможного соглашения о прекращении огня ", - заявил агентству неназванный чиновник движения в воскресенье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Европа получает то, что заслужила
8 октября 2024, 08:00
Чиновник также добавил агентству, что любая сделка между ХАМАС и Израилем зависит от достижения соглашения о выводе израильских войск из сектора Газа и постоянного прекращения огня.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ХАМАС передает, что движение было готово освободить 34 заложников "в первой фазе" обмена в рамках сделки о прекращении огня с Израилем.
"ХАМАС согласилось освободить 34 израильских заложников из списка, представленного Израилем в рамках первого этапа сделки по обмену заключенными", - сообщил агентству неназванный чиновник.
Ранее советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщал РИА Новости, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС на территории анклава, могут возобновиться в Катаре в ближайшие сутки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября 2024, 08:00
Представители ХАМАС ранее в январе заявляли, что в Дохе возобновляются непрямые переговоры по сектору Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,6 тысячи палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильКатарДохаБиньямин НетаньяхуХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала