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В МИД предупредили об ответе на обстрел ДНР, приведший к гибели журналиста - РИА Новости, 05.01.2025
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00:35 05.01.2025 (обновлено: 01:52 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/zakharova-1992537842.html
В МИД предупредили об ответе на обстрел ДНР, приведший к гибели журналиста
В МИД предупредили об ответе на обстрел ДНР, приведший к гибели журналиста - РИА Новости, 05.01.2025
В МИД предупредили об ответе на обстрел ДНР, приведший к гибели журналиста
Все виновные в преступлении против российских журналистов в Донецке понесут заслуженное и неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T00:35:00+03:00
2025-01-05T01:52:00+03:00
донецкая народная республика
происшествия
донецк
россия
мария захарова
александр мартемьянов
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Все виновные в преступлении против российских журналистов в Донецке понесут заслуженное и неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, чей комментарий распространил Telegram-канал внешнеполитического ведомства."Все виновные в преступлении против российских журналистов будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание", — говорится в публикации.Захарова также потребовала от ЮНЕСКО и других международных правозащитных организаций и структур реакции на этот обстрел."Сознательное убийство российских журналистов — очередное жестокое преступление в череде кровавых злодеяний режима Зеленского, в открытую прибегающего к террористическим методам для ликвидации своих идеологических оппонентов", — подчеркнула она.В субботу вечером украинский FPV-дрон атаковал машину с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка.При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналист РИА Новости Максим Романенко попал в больницу с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.
https://ria.ru/20250104/udar-1992533701.html
https://ria.ru/20250104/soboleznovaniya-1992536100.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, происшествия, донецк, россия, мария захарова, александр мартемьянов
Донецкая Народная Республика, Происшествия, Донецк, Россия, Мария Захарова, Александр Мартемьянов
В МИД предупредили об ответе на обстрел ДНР, приведший к гибели журналиста

Захарова назвала убийство журналистов в ДНР преступлением режима Зеленского

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Все виновные в преступлении против российских журналистов в Донецке понесут заслуженное и неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, чей комментарий распространил Telegram-канал внешнеполитического ведомства.
"Все виновные в преступлении против российских журналистов будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание", — говорится в публикации.
Видео с места удара ВСУ по машине с российскими журналистами - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Появилось видео с места удара ВСУ по журналистам в ДНР
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Захарова также потребовала от ЮНЕСКО и других международных правозащитных организаций и структур реакции на этот обстрел.
"Сознательное убийство российских журналистов — очередное жестокое преступление в череде кровавых злодеяний режима Зеленского, в открытую прибегающего к террористическим методам для ликвидации своих идеологических оппонентов", — подчеркнула она.
В субботу вечером украинский FPV-дрон атаковал машину с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка.
При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналист РИА Новости Максим Романенко попал в больницу с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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Донецкая Народная РеспубликаПроисшествияДонецкРоссияМария ЗахароваАлександр Мартемьянов
 
 
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