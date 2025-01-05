https://ria.ru/20250105/zakharova-1992537842.html

В МИД предупредили об ответе на обстрел ДНР, приведший к гибели журналиста

В МИД предупредили об ответе на обстрел ДНР, приведший к гибели журналиста - РИА Новости, 05.01.2025

В МИД предупредили об ответе на обстрел ДНР, приведший к гибели журналиста

Все виновные в преступлении против российских журналистов в Донецке понесут заслуженное и неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T00:35:00+03:00

2025-01-05T00:35:00+03:00

2025-01-05T01:52:00+03:00

донецкая народная республика

происшествия

донецк

россия

мария захарова

александр мартемьянов

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Все виновные в преступлении против российских журналистов в Донецке понесут заслуженное и неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, чей комментарий распространил Telegram-канал внешнеполитического ведомства."Все виновные в преступлении против российских журналистов будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание", — говорится в публикации.Захарова также потребовала от ЮНЕСКО и других международных правозащитных организаций и структур реакции на этот обстрел."Сознательное убийство российских журналистов — очередное жестокое преступление в череде кровавых злодеяний режима Зеленского, в открытую прибегающего к террористическим методам для ликвидации своих идеологических оппонентов", — подчеркнула она.В субботу вечером украинский FPV-дрон атаковал машину с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка.При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналист РИА Новости Максим Романенко попал в больницу с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.

https://ria.ru/20250104/udar-1992533701.html

https://ria.ru/20250104/soboleznovaniya-1992536100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, происшествия, донецк, россия, мария захарова, александр мартемьянов