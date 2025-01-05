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В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:52 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/vzryv-1992618198.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 05.01.2025
В Николаеве прогремел взрыв
Врыв прозвучал в городе Николаев на фоне воздушной тревоги в Николаевской области Украины, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T23:52:00+03:00
2025-01-05T23:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
николаевская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Врыв прозвучал в городе Николаев на фоне воздушной тревоги в Николаевской области Украины, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". В Николаевской области с 22.50 мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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николаев (украина)
николаевская область
россия
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николаев (украина), николаевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Николаевская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Врыв прозвучал в городе Николаев на фоне воздушной тревоги в Николаевской области Украины, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
В Николаевской области с 22.50 мск звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Николаевская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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