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В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 05.01.2025
В Николаеве прогремел взрыв
Врыв прозвучал в городе Николаев на фоне воздушной тревоги в Николаевской области Украины, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T23:52:00+03:00
2025-01-05T23:52:00+03:00
2025-01-05T23:52:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Врыв прозвучал в городе Николаев на фоне воздушной тревоги в Николаевской области Украины, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". В Николаевской области с 22.50 мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги