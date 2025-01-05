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В Полтаве прогремел взрыв

В Полтаве прогремел взрыв - РИА Новости, 05.01.2025

В Полтаве прогремел взрыв

Взрыв раздался в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 05.01.2025

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Взрыв раздался в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога. "В Полтаве был слышен звук взрыва", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250104/vzryvy-1992532742.html

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Дарья Буймова

в мире, полтава, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины