https://ria.ru/20250105/vsu-1992612451.html

Появилось видео уничтожения техники ВСУ в Курской области

Появилось видео уничтожения техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.01.2025

Появилось видео уничтожения техники ВСУ в Курской области

РИА Новости опубликовало видео уничтожения колонны техники ВСУ в Курской области. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T21:29:00+03:00

2025-01-05T21:29:00+03:00

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специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КУРСКАЯ ОБЛ., 5 янв — РИА Новости. РИА Новости опубликовало видео уничтожения колонны техники ВСУ в Курской области. Корреспондент агентства в прямом эфире наблюдал, как бойцы "Ахмата" 2-й бригады спецназа Минобороны и группа Талиба Росгвардии отражают контратаку противника с помощью танков, дронов и артиллерии.В воскресенье около 09:00 мск украинские войска попытались остановить наступление российских военных в Курской области и перекинули два танка, машину разграждения и 12 ББМ с десантом в направлении хутора Бердин.Артиллерия и авиация группировки "Север" нанесли поражение штурмовой группе ВСУ. Операция по уничтожению формирований противника продолжается, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.Рано утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев на этом участке ВСУ потеряли более 49 тысяч военнослужащих и 273 танка.

https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992545450.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Российские бойцы отражают атаки ВСУ в Курской области Минобороны России в воскресенье сообщило, что группировка войск "Север" отбила попытку ВСУ атаковать позиции РФ в Курской области. Корреспондент РИА Новости наблюдал в прямом эфире за работой спецназа "Ахмат", 2-й бригады спецназа МО РФ и группы "Талиба" Росгвардии по отражению этой контратаки. 2025-01-05T21:29 true PT5M08S

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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)