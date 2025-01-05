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Появилось видео уничтожения техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 05.01.2025 (обновлено: 23:57 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/vsu-1992612451.html
Появилось видео уничтожения техники ВСУ в Курской области
Появилось видео уничтожения техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.01.2025
Появилось видео уничтожения техники ВСУ в Курской области
РИА Новости опубликовало видео уничтожения колонны техники ВСУ в Курской области. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T21:29:00+03:00
2025-01-05T23:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КУРСКАЯ ОБЛ., 5 янв — РИА Новости. РИА Новости опубликовало видео уничтожения колонны техники ВСУ в Курской области. Корреспондент агентства в прямом эфире наблюдал, как бойцы "Ахмата" 2-й бригады спецназа Минобороны и группа Талиба Росгвардии отражают контратаку противника с помощью танков, дронов и артиллерии.В воскресенье около 09:00 мск украинские войска попытались остановить наступление российских военных в Курской области и перекинули два танка, машину разграждения и 12 ББМ с десантом в направлении хутора Бердин.Артиллерия и авиация группировки "Север" нанесли поражение штурмовой группе ВСУ. Операция по уничтожению формирований противника продолжается, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.Рано утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев на этом участке ВСУ потеряли более 49 тысяч военнослужащих и 273 танка.
https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992545450.html
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Российские бойцы отражают атаки ВСУ в Курской области
Минобороны России в воскресенье сообщило, что группировка войск "Север" отбила попытку ВСУ атаковать позиции РФ в Курской области. Корреспондент РИА Новости наблюдал в прямом эфире за работой спецназа "Ахмат", 2-й бригады спецназа МО РФ и группы "Талиба" Росгвардии по отражению этой контратаки.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Появилось видео уничтожения техники ВСУ в Курской области

Опубликовано видео отражения контратаки бронетехники ВСУ в Курской области

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КУРСКАЯ ОБЛ., 5 янв — РИА Новости. РИА Новости опубликовало видео уничтожения колонны техники ВСУ в Курской области.
Корреспондент агентства в прямом эфире наблюдал, как бойцы "Ахмата" 2-й бригады спецназа Минобороны и группа Талиба Росгвардии отражают контратаку противника с помощью танков, дронов и артиллерии.
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Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области
Вчера, 05:04
В воскресенье около 09:00 мск украинские войска попытались остановить наступление российских военных в Курской области и перекинули два танка, машину разграждения и 12 ББМ с десантом в направлении хутора Бердин.
Артиллерия и авиация группировки "Север" нанесли поражение штурмовой группе ВСУ. Операция по уничтожению формирований противника продолжается, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
Рано утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев на этом участке ВСУ потеряли более 49 тысяч военнослужащих и 273 танка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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