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ВСУ атаковали прифронтовые города в Запорожской области - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 05.01.2025 (обновлено: 21:45 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/vsu-1992609833.html
ВСУ атаковали прифронтовые города в Запорожской области
ВСУ атаковали прифронтовые города в Запорожской области - РИА Новости, 05.01.2025
ВСУ атаковали прифронтовые города в Запорожской области
Украинские войска атаковали беспилотниками прифронтовые города в Запорожской области, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T20:58:00+03:00
2025-01-05T21:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
энергодар
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками прифронтовые города в Запорожской области, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий. "Гражданская инфраструктура северных районов Запорожской области подвергается атакам с украинской стороны", - написал Тицкий в своем Telegram-канале. В частности, по его словам, ВСУ атаковали дроном здание Васильевской горбольницы, а позже сбили беспилотник над территорией районной электроподстанции. "В Токмаке была слышна работа противовоздушной обороны. В Энергодаре вблизи Запорожской атомной электростанции зафиксирована атака вражеского беспилотника", - отметил Тицкий. Он добавил, что три беспилотника противник запустил по вышке сотовой связи, расположенной в селе Днепровка Каменско-Днепровского района. Один взорвался вблизи вышки, два сбиты. Отключения вышки не произошло. "Во всех случаях жертв и пострадавших нет", - подчеркнул Тицкий. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992598890.html
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запорожская область, токмак, энергодар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Энергодар, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали прифронтовые города в Запорожской области

ВСУ попытались атаковать беспилотниками вышку связи в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотник ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками прифронтовые города в Запорожской области, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.
"Гражданская инфраструктура северных районов Запорожской области подвергается атакам с украинской стороны", - написал Тицкий в своем Telegram-канале.
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В частности, по его словам, ВСУ атаковали дроном здание Васильевской горбольницы, а позже сбили беспилотник над территорией районной электроподстанции. "В Токмаке была слышна работа противовоздушной обороны. В Энергодаре вблизи Запорожской атомной электростанции зафиксирована атака вражеского беспилотника", - отметил Тицкий.
Он добавил, что три беспилотника противник запустил по вышке сотовой связи, расположенной в селе Днепровка Каменско-Днепровского района. Один взорвался вблизи вышки, два сбиты. Отключения вышки не произошло.
"Во всех случаях жертв и пострадавших нет", - подчеркнул Тицкий.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьТокмакЭнергодарВооруженные силы Украины
 
 
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