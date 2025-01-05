https://ria.ru/20250105/vsu-1992599559.html

Следствие видит общий умысел в ударах ВСУ по Горловке и журналистам

Следствие видит общий умысел в ударах ВСУ по Горловке и журналистам - РИА Новости, 05.01.2025

Следствие видит общий умысел в ударах ВСУ по Горловке и журналистам

Следствие видит общий преступный умысел в ударах украинских военных по Горловке и по машине с журналистами на трассе между Горловкой и Донецком, говорится в... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T18:47:00+03:00

2025-01-05T18:47:00+03:00

2025-01-05T18:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

александр мартемьянов

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Следствие видит общий преступный умысел в ударах украинских военных по Горловке и по машине с журналистами на трассе между Горловкой и Донецком, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. В материалах указано, что вышестоящие командиры ВСУ и других воинских формирований Украины 04.01.2025 отдали своим подчиненным преступные приказы о применении БПЛА, оборудованных взрывными устройствами, для атаки и поражения жилых строений, гражданских и социальных объектов в Горловке ДНР, реализуя общий преступный умысел. В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк - Горловка. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.

https://ria.ru/20241213/yunesko-1989160752.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, донецкая народная республика, александр мартемьянов, вооруженные силы украины