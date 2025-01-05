https://ria.ru/20250105/vsu-1992598890.html

ВСУ нанесли удар по российским журналистам по предварительному сговору

ВСУ нанесли удар по российским журналистам по предварительному сговору - РИА Новости, 05.01.2025

ВСУ нанесли удар по российским журналистам по предварительному сговору

Украинские военные атаковали машину с российскими журналистами на трассе Горловка — Донецк по предварительному сговору, говорится в материалах дела, которые... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T18:38:00+03:00

2025-01-05T18:38:00+03:00

2025-01-05T21:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

александр мартемьянов

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992599847_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3538131cfe3b20ce2800079236a62286.jpg

ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Украинские военные атаковали машину с российскими журналистами на трассе Горловка — Донецк по предварительному сговору, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.По версии следствия, удар был совершен по мотивам идеологической ненависти и по предварительному сговору вышестоящих командиров ВСУ и должностных лиц Минобороны Украины. Накануне они отдали подчиненным приказ о применении оборудованных взрывными устройствами БПЛА для атаки и поражения жилых домов, гражданских и соцобъектов в Горловке, тем самым реализуя общий преступный умысел, указывается в материалах.Сейчас следователи устанавливают лиц, причастных к принятию решения об ударе беспилотником по гражданскому автомобилю с журналистами.Кроме того, с учетом причинения физического, морального и имущественного вреда корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Максим Романенко признан потерпевшим по этому уголовному делу.Накануне вечером украинские войска намеренно ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками российских СМИ далеко от линии соприкосновения. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Находившегося в машине Максима Романенко доставили в больницу с сотрясением мозга. Еще один журналист РИА Новости — Михаил Кевхиев получил легкую контузию, ему госпитализация не потребовалась.Также пострадали сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман, им оказали медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц" и "Умышленное повреждение имущества".

https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992538757.html

донецк

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с места удара ВСУ по машине с российскими журналистами РИА Новости публикует видео с места удара ВСУ по машине с журналистами, где погиб внештатный корреспондент "Известий" и ранен один и пострадал второй корреспондент агентства. 2025-01-05T18:38 true PT0M04S

Журналисты РИА Новости об атаке дрона ВСУ по их машине Пострадавшие в ДНР журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев рассказали про момент атаки дрона ВСУ по их машине. 2025-01-05T18:38 true PT2M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, горловка, александр мартемьянов, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)