https://ria.ru/20250105/vsu-1992598890.html
ВСУ нанесли удар по российским журналистам по предварительному сговору
ВСУ нанесли удар по российским журналистам по предварительному сговору - РИА Новости, 05.01.2025
ВСУ нанесли удар по российским журналистам по предварительному сговору
Украинские военные атаковали машину с российскими журналистами на трассе Горловка — Донецк по предварительному сговору, говорится в материалах дела, которые... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T18:38:00+03:00
2025-01-05T18:38:00+03:00
2025-01-05T21:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
александр мартемьянов
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Украинские военные атаковали машину с российскими журналистами на трассе Горловка — Донецк по предварительному сговору, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.По версии следствия, удар был совершен по мотивам идеологической ненависти и по предварительному сговору вышестоящих командиров ВСУ и должностных лиц Минобороны Украины. Накануне они отдали подчиненным приказ о применении оборудованных взрывными устройствами БПЛА для атаки и поражения жилых домов, гражданских и соцобъектов в Горловке, тем самым реализуя общий преступный умысел, указывается в материалах.Сейчас следователи устанавливают лиц, причастных к принятию решения об ударе беспилотником по гражданскому автомобилю с журналистами.Кроме того, с учетом причинения физического, морального и имущественного вреда корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Максим Романенко признан потерпевшим по этому уголовному делу.Накануне вечером украинские войска намеренно ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками российских СМИ далеко от линии соприкосновения. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Находившегося в машине Максима Романенко доставили в больницу с сотрясением мозга. Еще один журналист РИА Новости — Михаил Кевхиев получил легкую контузию, ему госпитализация не потребовалась.Также пострадали сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман, им оказали медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц" и "Умышленное повреждение имущества".
https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992538757.html
донецк
горловка
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Видео с места удара ВСУ по машине с российскими журналистами
РИА Новости публикует видео с места удара ВСУ по машине с журналистами, где погиб внештатный корреспондент "Известий" и ранен один и пострадал второй корреспондент агентства.
2025-01-05T18:38
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Журналисты РИА Новости об атаке дрона ВСУ по их машине
Пострадавшие в ДНР журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев рассказали про момент атаки дрона ВСУ по их машине.
2025-01-05T18:38
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PT2M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, горловка, александр мартемьянов, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Александр Мартемьянов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ нанесли удар по российским журналистам по предварительному сговору
ВСУ нанесли удар по российским журналистам в ДНР по предварительному сговору
ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Украинские военные атаковали машину с российскими журналистами на трассе Горловка — Донецк по предварительному сговору, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
По версии следствия, удар был совершен по мотивам идеологической ненависти и по предварительному сговору вышестоящих командиров ВСУ
и должностных лиц Минобороны Украины.
Накануне они отдали подчиненным приказ о применении оборудованных взрывными устройствами БПЛА для атаки и поражения жилых домов, гражданских и соцобъектов в Горловке, тем самым реализуя общий преступный умысел, указывается в материалах.
Сейчас следователи устанавливают лиц, причастных к принятию решения об ударе беспилотником по гражданскому автомобилю с журналистами.
Кроме того, с учетом причинения физического, морального и имущественного вреда корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Максим Романенко признан потерпевшим по этому уголовному делу.
Накануне вечером украинские войска намеренно ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками российских СМИ далеко от линии соприкосновения. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов
. Находившегося в машине Максима Романенко доставили в больницу с сотрясением мозга. Еще один журналист РИА Новости — Михаил Кевхиев получил легкую контузию, ему госпитализация не потребовалась.
Также пострадали сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман, им оказали медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц" и "Умышленное повреждение имущества".