https://ria.ru/20250105/vsu-1992575943.html

ВСУ предприняли попытку контратаки в Курской области

ВСУ предприняли попытку контратаки в Курской области - РИА Новости, 05.01.2025

ВСУ предприняли попытку контратаки в Курской области

Украинские войска пытались контратаковать в районе хутора Бердин на Курском направлении, группировка "Север" нанесла им поражение, заявили в Минобороны. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T13:52:00+03:00

2025-01-05T13:52:00+03:00

2025-01-05T22:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинские войска пытались контратаковать в районе хутора Бердин на Курском направлении, группировка "Север" нанесла им поражение, заявили в Минобороны."Пятого января около 09:00 мск с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин", — говорится в сводке.Артиллерия и авиация группировки "Север" нанесли поражение штурмовой группе ВСУ, отметили в военном ведомстве.В результате уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — добавили в Минобороны.В целом за минувшие сутки группировка "Север" на Курском направлении нанесла поражение силам 14 украинских бригад и отразила две контратаки. Потери ВСУ в этих боях составили:Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли почти 50 тысяч солдат, свыше 270 танков и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, россия