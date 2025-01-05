https://ria.ru/20250105/vsu-1992575943.html
ВСУ предприняли попытку контратаки в Курской области
ВСУ предприняли попытку контратаки в Курской области - РИА Новости, 05.01.2025
ВСУ предприняли попытку контратаки в Курской области
Украинские войска пытались контратаковать в районе хутора Бердин на Курском направлении, группировка "Север" нанесла им поражение, заявили в Минобороны. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T13:52:00+03:00
2025-01-05T13:52:00+03:00
2025-01-05T22:35:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинские войска пытались контратаковать в районе хутора Бердин на Курском направлении, группировка "Север" нанесла им поражение, заявили в Минобороны."Пятого января около 09:00 мск с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин", — говорится в сводке.Артиллерия и авиация группировки "Север" нанесли поражение штурмовой группе ВСУ, отметили в военном ведомстве.В результате уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — добавили в Минобороны.В целом за минувшие сутки группировка "Север" на Курском направлении нанесла поражение силам 14 украинских бригад и отразила две контратаки. Потери ВСУ в этих боях составили:Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли почти 50 тысяч солдат, свыше 270 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ предприняли попытку контратаки в Курской области
МО РФ: ВСУ предприняли попытку контратаки в Курской области
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости
. Украинские войска пытались контратаковать в районе хутора Бердин на Курском направлении, группировка "Север" нанесла им поражение, заявили в Минобороны
.
«
"Пятого января около 09:00 мск с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин", — говорится в сводке.
Артиллерия и авиация группировки "Север" нанесли поражение штурмовой группе ВСУ, отметили в военном ведомстве.
В результате уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — добавили в Минобороны.
В целом за минувшие сутки группировка "Север" на Курском направлении нанесла поражение силам 14 украинских бригад и отразила две контратаки. Потери ВСУ в этих боях составили:
- около 340 солдат убитыми и ранеными;
- четыре танка;
- три БМП;
- четыре бронетранспортера;
- 12 боевых бронированных машин;
- машина разграждения;
- 20 автомобилей;
- пять минометов.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли почти 50 тысяч солдат, свыше 270 танков и тысячи единиц другой техники.