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Рогов рассказал о положении ВСУ в поселке Великая Новоселка - РИА Новости, 05.01.2025
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13:46 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/vsu-1992575441.html
Рогов рассказал о положении ВСУ в поселке Великая Новоселка
Рогов рассказал о положении ВСУ в поселке Великая Новоселка - РИА Новости, 05.01.2025
Рогов рассказал о положении ВСУ в поселке Великая Новоселка
Гарнизон ВСУ практически блокирован в поселке Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T13:46:00+03:00
2025-01-05T13:46:00+03:00
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россия
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владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Гарнизон ВСУ практически блокирован в поселке Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. Сам поселок находится в полуокружении. "Боевики ВСУ в Великой Новоселке практически блокированы и находятся в котле. Ротацию проводить стало практически невозможно. У них осталось узкое горлышко, которое простреливается нашими войсками. Враг несет колоссальные потери", - сказал Рогов. При этом Рогов подчеркнул, что несмотря на неоднократные запросы об эвакуации, командование ВСУ не отдает приказа об отступлении, обрекая свои подразделения на верную гибель. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.
https://ria.ru/20250105/kurakhovo-1992568292.html
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в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о положении ВСУ в поселке Великая Новоселка

Рогов: ВСУ практически блокированы в Великой Новоселке на Времевском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Гарнизон ВСУ практически блокирован в поселке Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. Сам поселок находится в полуокружении.
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"Боевики ВСУ в Великой Новоселке практически блокированы и находятся в котле. Ротацию проводить стало практически невозможно. У них осталось узкое горлышко, которое простреливается нашими войсками. Враг несет колоссальные потери", - сказал Рогов.
При этом Рогов подчеркнул, что несмотря на неоднократные запросы об эвакуации, командование ВСУ не отдает приказа об отступлении, обрекая свои подразделения на верную гибель.
Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.
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В миреРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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