https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
Пленный рассказал об инструкциях командования ВСУ насчет мирного населения
Пленный рассказал об инструкциях командования ВСУ насчет мирного населения - РИА Новости, 05.01.2025
Пленный рассказал об инструкциях командования ВСУ насчет мирного населения
Пленный украинский военнослужащий Владимир Самороченко рассказал , что получал от командования ВСУ инструкции брать в плен, допрашивать и ликвидировать мирное... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T10:36:00+03:00
2025-01-05T10:36:00+03:00
2025-01-05T10:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992558675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_102b884a8cadd3f52b07c27a4d77e713.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Владимир Самороченко рассказал , что получал от командования ВСУ инструкции брать в плен, допрашивать и ликвидировать мирное население, сообщило Минобороны России."Инструктировали брать в плен, допрашивать. А потом ликвидировать. С мирными не церемониться, получается", - сказал пленный. Уточняется, что Самороченко был взял в плен в Курской области.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992558675_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e3bd6966394bc862396bfcc3c93f531c.jpg
"С мирными не церемониться" – украинский пленный об инструкциях командования ВСУ
Сдавшийся в плен в Курской области украинский военнослужащий рассказал на видео от Минобороны РФ, что получал от командования ВСУ инструкции брать в плен, допрашивать и «ликвидировать» мирное население.
2025-01-05T10:36
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пленный рассказал об инструкциях командования ВСУ насчет мирного населения
Пленный Самороченко: командование ВСУ дало инструкции убивать мирных жителей