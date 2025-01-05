Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал об инструкциях командования ВСУ насчет мирного населения - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 05.01.2025 (обновлено: 10:55 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
Пленный рассказал об инструкциях командования ВСУ насчет мирного населения
Пленный рассказал об инструкциях командования ВСУ насчет мирного населения - РИА Новости, 05.01.2025
Пленный рассказал об инструкциях командования ВСУ насчет мирного населения
Пленный украинский военнослужащий Владимир Самороченко рассказал , что получал от командования ВСУ инструкции брать в плен, допрашивать и ликвидировать мирное... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T10:36:00+03:00
2025-01-05T10:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992558675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_102b884a8cadd3f52b07c27a4d77e713.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Владимир Самороченко рассказал , что получал от командования ВСУ инструкции брать в плен, допрашивать и ликвидировать мирное население, сообщило Минобороны России."Инструктировали брать в плен, допрашивать. А потом ликвидировать. С мирными не церемониться, получается", - сказал пленный. Уточняется, что Самороченко был взял в плен в Курской области.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"С мирными не церемониться" – украинский пленный об инструкциях командования ВСУ
Сдавшийся в плен в Курской области украинский военнослужащий рассказал на видео от Минобороны РФ, что получал от командования ВСУ инструкции брать в плен, допрашивать и «ликвидировать» мирное население.
2025-01-05T10:36
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992558675_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e3bd6966394bc862396bfcc3c93f531c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пленный рассказал об инструкциях командования ВСУ насчет мирного населения

Пленный Самороченко: командование ВСУ дало инструкции убивать мирных жителей

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Владимир Самороченко рассказал , что получал от командования ВСУ инструкции брать в плен, допрашивать и ликвидировать мирное население, сообщило Минобороны России.
"Инструктировали брать в плен, допрашивать. А потом ликвидировать. С мирными не церемониться, получается", - сказал пленный.
Уточняется, что Самороченко был взял в плен в Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Последний удар ВСУ: не если, а где, когда и почему
2 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала