https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html

Пленный рассказал об инструкциях командования ВСУ насчет мирного населения

Пленный рассказал об инструкциях командования ВСУ насчет мирного населения - РИА Новости, 05.01.2025

Пленный рассказал об инструкциях командования ВСУ насчет мирного населения

Пленный украинский военнослужащий Владимир Самороченко рассказал , что получал от командования ВСУ инструкции брать в плен, допрашивать и ликвидировать мирное... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T10:36:00+03:00

2025-01-05T10:36:00+03:00

2025-01-05T10:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992558675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_102b884a8cadd3f52b07c27a4d77e713.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Владимир Самороченко рассказал , что получал от командования ВСУ инструкции брать в плен, допрашивать и ликвидировать мирное население, сообщило Минобороны России."Инструктировали брать в плен, допрашивать. А потом ликвидировать. С мирными не церемониться, получается", - сказал пленный. Уточняется, что Самороченко был взял в плен в Курской области.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"С мирными не церемониться" – украинский пленный об инструкциях командования ВСУ Сдавшийся в плен в Курской области украинский военнослужащий рассказал на видео от Минобороны РФ, что получал от командования ВСУ инструкции брать в плен, допрашивать и «ликвидировать» мирное население. 2025-01-05T10:36 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность