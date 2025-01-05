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"Только соглашаться": в ВСУ сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:32 05.01.2025 (обновлено: 04:00 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/vsu-1992543306.html
"Только соглашаться": в ВСУ сделали неожиданное заявление о России
"Только соглашаться": в ВСУ сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 05.01.2025
"Только соглашаться": в ВСУ сделали неожиданное заявление о России
Киев будет вынужден соглашаться на любые требования Москвы, заявил ротный командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Тарас в интервью газете Washington... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T03:32:00+03:00
2025-01-05T04:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Киев будет вынужден соглашаться на любые требования Москвы, заявил ротный командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Тарас в интервью газете Washington Post."Буду честен, ситуация сейчас хуже, чем на старте (конфликта с Россией. — Прим. ред.). &lt;...&gt; О чем мы можем сейчас договориться? Мы можем только кивать головой и соглашаться на их (России. — Прим. ред.) требования ", — сказал он.По словам офицера, в украинской армии сложилась ужасающая ситуация с личным составом. ВСУ совершенно не хватает мобилизованных, чтобы восполнить понесенные потери.Подчеркивается, что украинские военные не способны сдержать наступление российской армии. Солдаты заявляют изданию о низком боевом духе и высокой усталости."Когда я только попал в армию, ситуация была плохой. &lt;...&gt; Но сейчас ситуация для новых ребят выглядит настолько скверной, что я не осуждаю тех, кто дезертирует", — признался газете военный 35-й бригады Александр.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20250105/katastrofa-1992540487.html
https://ria.ru/20250104/ukraina-1992506860.html
https://ria.ru/20250105/starmer-1992541112.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Только соглашаться": в ВСУ сделали неожиданное заявление о России

Офицер ВСУ Тарас предупредил, что Украине придется соглашаться на требования РФ

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Киев будет вынужден соглашаться на любые требования Москвы, заявил ротный командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Тарас в интервью газете Washington Post.
"Буду честен, ситуация сейчас хуже, чем на старте (конфликта с Россией. — Прим. ред.). <...> О чем мы можем сейчас договориться? Мы можем только кивать головой и соглашаться на их (России. — Прим. ред.) требования ", — сказал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
"Идут в один конец". На Украине испугались из-за катастрофы в зоне СВО
01:56
По словам офицера, в украинской армии сложилась ужасающая ситуация с личным составом. ВСУ совершенно не хватает мобилизованных, чтобы восполнить понесенные потери.
Подчеркивается, что украинские военные не способны сдержать наступление российской армии. Солдаты заявляют изданию о низком боевом духе и высокой усталости.
"Когда я только попал в армию, ситуация была плохой. <...> Но сейчас ситуация для новых ребят выглядит настолько скверной, что я не осуждаю тех, кто дезертирует", — признался газете военный 35-й бригады Александр.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
"В лучшем случае". На Украине выступили с серьезным предупреждением о ВСУ
Вчера, 16:02
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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"В конце января": СМИ раскрыли, что Стармер задумал против Путина
02:24
 
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