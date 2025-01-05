https://ria.ru/20250105/vsu-1992543306.html

"Только соглашаться": в ВСУ сделали неожиданное заявление о России

"Только соглашаться": в ВСУ сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 05.01.2025

"Только соглашаться": в ВСУ сделали неожиданное заявление о России

Киев будет вынужден соглашаться на любые требования Москвы, заявил ротный командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Тарас в интервью газете Washington... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T03:32:00+03:00

2025-01-05T03:32:00+03:00

2025-01-05T04:00:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Киев будет вынужден соглашаться на любые требования Москвы, заявил ротный командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Тарас в интервью газете Washington Post."Буду честен, ситуация сейчас хуже, чем на старте (конфликта с Россией. — Прим. ред.). <...> О чем мы можем сейчас договориться? Мы можем только кивать головой и соглашаться на их (России. — Прим. ред.) требования ", — сказал он.По словам офицера, в украинской армии сложилась ужасающая ситуация с личным составом. ВСУ совершенно не хватает мобилизованных, чтобы восполнить понесенные потери.Подчеркивается, что украинские военные не способны сдержать наступление российской армии. Солдаты заявляют изданию о низком боевом духе и высокой усталости."Когда я только попал в армию, ситуация была плохой. <...> Но сейчас ситуация для новых ребят выглядит настолько скверной, что я не осуждаю тех, кто дезертирует", — признался газете военный 35-й бригады Александр.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20250105/katastrofa-1992540487.html

https://ria.ru/20250104/ukraina-1992506860.html

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