"Только соглашаться": в ВСУ сделали неожиданное заявление о России
Офицер ВСУ Тарас предупредил, что Украине придется соглашаться на требования РФ
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Киев будет вынужден соглашаться на любые требования Москвы, заявил ротный командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Тарас в интервью газете Washington Post.
"Буду честен, ситуация сейчас хуже, чем на старте (конфликта с Россией. — Прим. ред.). <...> О чем мы можем сейчас договориться? Мы можем только кивать головой и соглашаться на их (России. — Прим. ред.) требования ", — сказал он.
По словам офицера, в украинской армии сложилась ужасающая ситуация с личным составом. ВСУ совершенно не хватает мобилизованных, чтобы восполнить понесенные потери.
Подчеркивается, что украинские военные не способны сдержать наступление российской армии. Солдаты заявляют изданию о низком боевом духе и высокой усталости.
"Когда я только попал в армию, ситуация была плохой. <...> Но сейчас ситуация для новых ребят выглядит настолько скверной, что я не осуждаю тех, кто дезертирует", — признался газете военный 35-й бригады Александр.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.