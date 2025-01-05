https://ria.ru/20250105/vrach-1992543000.html

Врач рассказал, почему нельзя прыгать в сугроб после бани

Врач рассказал, почему нельзя прыгать в сугроб после бани - РИА Новости, 05.01.2025

Врач рассказал, почему нельзя прыгать в сугроб после бани

Стресс от разницы температуры, когда человек выходит из бани и прыгает в сугроб, может вызвать резкий спазм сосудов и в результате - перепад давления, сердечный РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T03:12:00+03:00

2025-01-05T03:12:00+03:00

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общество

андрей тяжельников

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Стресс от разницы температуры, когда человек выходит из бани и прыгает в сугроб, может вызвать резкий спазм сосудов и в результате - перепад давления, сердечный приступ, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "Прыгать в сугроб, валяться в снегу, обливаться ледяной водой после бани – это давняя традиция. Кроме того, контрастные температуры тренируют сосуды. Но позволить себе это могут только закаленные и уверенные в своем здоровье люди. Стресс от разницы температуры может вызвать резкий спазм сосудов и в результате - перепад давления, сердечный приступ", - рассказал Тяжельников. Врач добавил, что людям, у которых есть проблемы со здоровьем, можно заменить сугроб на прохладный душ.

https://ria.ru/20250102/shapka-1992281618.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей тяжельников, новый год