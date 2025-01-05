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Врач рассказал, почему нельзя прыгать в сугроб после бани - РИА Новости, 05.01.2025
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03:12 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/vrach-1992543000.html
Врач рассказал, почему нельзя прыгать в сугроб после бани
Врач рассказал, почему нельзя прыгать в сугроб после бани - РИА Новости, 05.01.2025
Врач рассказал, почему нельзя прыгать в сугроб после бани
Стресс от разницы температуры, когда человек выходит из бани и прыгает в сугроб, может вызвать резкий спазм сосудов и в результате - перепад давления, сердечный РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T03:12:00+03:00
2025-01-05T03:12:00+03:00
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Стресс от разницы температуры, когда человек выходит из бани и прыгает в сугроб, может вызвать резкий спазм сосудов и в результате - перепад давления, сердечный приступ, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "Прыгать в сугроб, валяться в снегу, обливаться ледяной водой после бани – это давняя традиция. Кроме того, контрастные температуры тренируют сосуды. Но позволить себе это могут только закаленные и уверенные в своем здоровье люди. Стресс от разницы температуры может вызвать резкий спазм сосудов и в результате - перепад давления, сердечный приступ", - рассказал Тяжельников. Врач добавил, что людям, у которых есть проблемы со здоровьем, можно заменить сугроб на прохладный душ.
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общество, андрей тяжельников, новый год
Общество, Андрей Тяжельников, Новый год
Врач рассказал, почему нельзя прыгать в сугроб после бани

Врач Тяжельников: прыжок в сугроб после бани может вызвать сердечный приступ

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкДеревня
Деревня - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Стресс от разницы температуры, когда человек выходит из бани и прыгает в сугроб, может вызвать резкий спазм сосудов и в результате - перепад давления, сердечный приступ, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Прыгать в сугроб, валяться в снегу, обливаться ледяной водой после бани – это давняя традиция. Кроме того, контрастные температуры тренируют сосуды. Но позволить себе это могут только закаленные и уверенные в своем здоровье люди. Стресс от разницы температуры может вызвать резкий спазм сосудов и в результате - перепад давления, сердечный приступ", - рассказал Тяжельников.
Врач добавил, что людям, у которых есть проблемы со здоровьем, можно заменить сугроб на прохладный душ.
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