Волонтеру из Курской области Лямцеву вернули автомобиль, заявил Хинштейн
Хинштейн: развозившему гуманитарные грузы курскому волонтеру вернули машину
Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что местному волонтеру Андрею Лямцеву возвращен автомобиль, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве.
Ранее Хинштейн рассказал, что подключился к решению вопроса развозившего гуманитарные грузы курского волонтера Лямцева, у которого обманным путем отобрали автомобиль в Ростовской области и вымогают деньги.
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"Машину Андрею вернули. Уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ - возбудили. Спасибо прокуратуре за оперативную реакцию", - написал Хинштейн.
По словам Хинштейна, как заверил его врио начальника ГУМВД по Ростовской области Владимир Савчук, "будет проведена служебная проверка: кто и почему не отреагировал на заявления волонтера о творящемся беззаконии".
"Судя по тому, что пишут в сети, такая преступная схема, когда у людей обманом забирали машины, а затем вымогали деньги, возможно, была поставлена на поток. Надеюсь, с этим криминальным промыслом теперь будет покончено и виновные ответят по всей строгости закона", - подчеркнул врио главы региона.
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