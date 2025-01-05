https://ria.ru/20250105/volonter-1992537600.html

Волонтеру из Курской области Лямцеву вернули автомобиль, заявил Хинштейн

Волонтеру из Курской области Лямцеву вернули автомобиль, заявил Хинштейн - РИА Новости, 05.01.2025

Волонтеру из Курской области Лямцеву вернули автомобиль, заявил Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что местному волонтеру Андрею Лямцеву возвращен автомобиль, по факту... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T00:32:00+03:00

2025-01-05T00:32:00+03:00

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происшествия

ростовская область

курская область

россия

александр хинштейн

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что местному волонтеру Андрею Лямцеву возвращен автомобиль, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве. Ранее Хинштейн рассказал, что подключился к решению вопроса развозившего гуманитарные грузы курского волонтера Лямцева, у которого обманным путем отобрали автомобиль в Ростовской области и вымогают деньги. "Машину Андрею вернули. Уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ - возбудили. Спасибо прокуратуре за оперативную реакцию", - написал Хинштейн. По словам Хинштейна, как заверил его врио начальника ГУМВД по Ростовской области Владимир Савчук, "будет проведена служебная проверка: кто и почему не отреагировал на заявления волонтера о творящемся беззаконии". "Судя по тому, что пишут в сети, такая преступная схема, когда у людей обманом забирали машины, а затем вымогали деньги, возможно, была поставлена на поток. Надеюсь, с этим криминальным промыслом теперь будет покончено и виновные ответят по всей строгости закона", - подчеркнул врио главы региона.

https://ria.ru/20241227/volontery-1991685664.html

https://ria.ru/20241221/khinshteyn-1990612101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, курская область, россия, александр хинштейн