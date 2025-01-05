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Волонтеру из Курской области Лямцеву вернули автомобиль, заявил Хинштейн - РИА Новости, 05.01.2025
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00:32 05.01.2025 (обновлено: 00:33 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/volonter-1992537600.html
Волонтеру из Курской области Лямцеву вернули автомобиль, заявил Хинштейн
Волонтеру из Курской области Лямцеву вернули автомобиль, заявил Хинштейн - РИА Новости, 05.01.2025
Волонтеру из Курской области Лямцеву вернули автомобиль, заявил Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что местному волонтеру Андрею Лямцеву возвращен автомобиль, по факту... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T00:32:00+03:00
2025-01-05T00:33:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что местному волонтеру Андрею Лямцеву возвращен автомобиль, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве. Ранее Хинштейн рассказал, что подключился к решению вопроса развозившего гуманитарные грузы курского волонтера Лямцева, у которого обманным путем отобрали автомобиль в Ростовской области и вымогают деньги. "Машину Андрею вернули. Уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ - возбудили. Спасибо прокуратуре за оперативную реакцию", - написал Хинштейн. По словам Хинштейна, как заверил его врио начальника ГУМВД по Ростовской области Владимир Савчук, "будет проведена служебная проверка: кто и почему не отреагировал на заявления волонтера о творящемся беззаконии". "Судя по тому, что пишут в сети, такая преступная схема, когда у людей обманом забирали машины, а затем вымогали деньги, возможно, была поставлена на поток. Надеюсь, с этим криминальным промыслом теперь будет покончено и виновные ответят по всей строгости закона", - подчеркнул врио главы региона.
https://ria.ru/20241227/volontery-1991685664.html
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происшествия, ростовская область, курская область, россия, александр хинштейн
Происшествия, Ростовская область, Курская область, Россия, Александр Хинштейн
Волонтеру из Курской области Лямцеву вернули автомобиль, заявил Хинштейн

Хинштейн: развозившему гуманитарные грузы курскому волонтеру вернули машину

© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что местному волонтеру Андрею Лямцеву возвращен автомобиль, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве.
Ранее Хинштейн рассказал, что подключился к решению вопроса развозившего гуманитарные грузы курского волонтера Лямцева, у которого обманным путем отобрали автомобиль в Ростовской области и вымогают деньги.
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"Машину Андрею вернули. Уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ - возбудили. Спасибо прокуратуре за оперативную реакцию", - написал Хинштейн.
По словам Хинштейна, как заверил его врио начальника ГУМВД по Ростовской области Владимир Савчук, "будет проведена служебная проверка: кто и почему не отреагировал на заявления волонтера о творящемся беззаконии".
"Судя по тому, что пишут в сети, такая преступная схема, когда у людей обманом забирали машины, а затем вымогали деньги, возможно, была поставлена на поток. Надеюсь, с этим криминальным промыслом теперь будет покончено и виновные ответят по всей строгости закона", - подчеркнул врио главы региона.
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