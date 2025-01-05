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Украинский депутат раскрыл, что задумал Киев в отношении Трампа - РИА Новости, 05.01.2025
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14:59 05.01.2025 (обновлено: 19:37 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/ukraine-1992582145.html
Украинский депутат раскрыл, что задумал Киев в отношении Трампа
Украинский депутат раскрыл, что задумал Киев в отношении Трампа - РИА Новости, 05.01.2025
Украинский депутат раскрыл, что задумал Киев в отношении Трампа
Команда Владимира Зеленского пытается задобрить избранного президента Дональда Трампа, пишет газета Times со ссылкой на народного депутата Украины Александра... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T14:59:00+03:00
2025-01-05T19:37:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Команда Владимира Зеленского пытается задобрить избранного президента Дональда Трампа, пишет газета Times со ссылкой на народного депутата Украины Александра Мережко."Вот уже несколько недель доверенные лица Зеленского отправляются в Вашингтон, где обхаживают и всячески уговаривают приближенных Дональда Трампа", — говорится в публикации.Отмечается, что команда избранного президента США пока не давала намеков на способы потенциального урегулирования конфликта, в то время как до его инаугурации осталось чуть больше двух недель."У Трампа плохие ассоциации с Украиной, так что нам нужно попытаться изменить это восприятие. &lt;...&gt; По меньшей мере — надо попытаться", — цитирует издание председателя комитета по иностранным делам украинского парламента Мережко.Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет сделать это за один день. Однако в Москве выразили мнение, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Кроме того, избранный президент США неоднократно критиковал подход Вашингтона к конфликту на Украине и самого Владимира Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Соединенных Штатов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вашингтон (штат), сша, дональд трамп
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
Украинский депутат раскрыл, что задумал Киев в отношении Трампа

Times: приближенные Зеленского пытаются склонить Трампа на сторону Украины

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Команда Владимира Зеленского пытается задобрить избранного президента Дональда Трампа, пишет газета Times со ссылкой на народного депутата Украины Александра Мережко.
"Вот уже несколько недель доверенные лица Зеленского отправляются в Вашингтон, где обхаживают и всячески уговаривают приближенных Дональда Трампа", — говорится в публикации.
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Отмечается, что команда избранного президента США пока не давала намеков на способы потенциального урегулирования конфликта, в то время как до его инаугурации осталось чуть больше двух недель.
"У Трампа плохие ассоциации с Украиной, так что нам нужно попытаться изменить это восприятие. <...> По меньшей мере — надо попытаться", — цитирует издание председателя комитета по иностранным делам украинского парламента Мережко.
Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет сделать это за один день. Однако в Москве выразили мнение, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Кроме того, избранный президент США неоднократно критиковал подход Вашингтона к конфликту на Украине и самого Владимира Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Соединенных Штатов.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВашингтон (штат)СШАДональд Трамп
 
 
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