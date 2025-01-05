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"Правый сектор"* издевался над жителями Часова Яра, рассказал беженец - РИА Новости, 05.01.2025
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06:39 05.01.2025 (обновлено: 08:57 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/ukraina-1992548150.html
"Правый сектор"* издевался над жителями Часова Яра, рассказал беженец
"Правый сектор"* издевался над жителями Часова Яра, рассказал беженец - РИА Новости, 05.01.2025
"Правый сектор"* издевался над жителями Часова Яра, рассказал беженец
Боевики "Правого сектора"* издевались над гражданским населением в Часовом Яре, рассказал РИА Новости житель города Валерий Дорош. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T06:39:00+03:00
2025-01-05T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
правый сектор
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Боевики "Правого сектора"* издевались над гражданским населением в Часовом Яре, рассказал РИА Новости житель города Валерий Дорош.По словам собеседника агентства, однажды члены "Правого сектора"* остановили его для проверки документов, когда они вместе с другом возвращались с работы. Приятель достал телефон, чтобы предъявить документы в электронном виде, но боевики отобрали телефон и грубо с ним разговаривали. Им сделали замечание, а боевики начали угрожать."Типа: "Пойдемте за дом, мы вас изобьем". А люди стоят смотрят гражданские. Сказать — что им скажешь? Они с автоматами", — объяснил Дорош.Затем боевики вызвали полицию. Молодые люди попытались пожаловаться полицейским на угрозы, но их самих усадили в машину и увезли к блокпосту на окраине города. Коллеге Дороша звонила мать, но телефон ему так и не вернули, ответить он не смог. Женщине при этом сказали, что их увезли в совсем другое место."Приезжает потом этот лейтенантик, скидывает бронежилет, автомат, говорит: "Ну что, ты там хотел со мной без автомата поговорить? Давай разговаривать". Митя говорит: "Да у тебя целая армия за спиной, я сейчас тебя бить начну, меня сразу тут пристрелят", — рассказал Дорош.По его словам, за 20 минут до начала комендантского часа им выдали мешки и заставили собирать мусор."Мы по мешку насобирали, вот уже без пяти шесть, они говорят: "Теперь бегите в город, если мы вас по дороге увидим, мы вас просто расстреляем", — добавил собеседник агентства.Часов Яр расположен в ДНР, в 15 километрах к западу от Артемовска. Он имеет важное оперативно-стратегическое значение — это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992461245.html
https://ria.ru/20250103/chasov_yar-1992433534.html
https://ria.ru/20250103/selidovo-1992371075.html
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Житель Часова Яра рассказал, как над ним издевались боевики "Правого сектора"*
Боевики "Правого сектора"* издевались над гражданским населением в Часовом Яре, рассказал РИА Новости житель города Валерий Дорош. По словам собеседника агентства, однажды члены "Правого сектора"* остановили его для проверки документов, когда они вместе с другом возвращались с работы. Приятель достал телефон, чтобы предъявить документы в электронном виде, но боевики отобрали у него телефон и грубо с ним разговаривали. Им сделали замечание, а боевики начали угрожать.
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россия, правый сектор, происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Правый сектор, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Правый сектор"* издевался над жителями Часова Яра, рассказал беженец

Житель Часова Яра: боевики "Правого сектора" издевались над населением

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ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Боевики "Правого сектора"* издевались над гражданским населением в Часовом Яре, рассказал РИА Новости житель города Валерий Дорош.
По словам собеседника агентства, однажды члены "Правого сектора"* остановили его для проверки документов, когда они вместе с другом возвращались с работы. Приятель достал телефон, чтобы предъявить документы в электронном виде, но боевики отобрали телефон и грубо с ним разговаривали. Им сделали замечание, а боевики начали угрожать.
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"Типа: "Пойдемте за дом, мы вас изобьем". А люди стоят смотрят гражданские. Сказать — что им скажешь? Они с автоматами", — объяснил Дорош.
Затем боевики вызвали полицию. Молодые люди попытались пожаловаться полицейским на угрозы, но их самих усадили в машину и увезли к блокпосту на окраине города. Коллеге Дороша звонила мать, но телефон ему так и не вернули, ответить он не смог. Женщине при этом сказали, что их увезли в совсем другое место.
"Приезжает потом этот лейтенантик, скидывает бронежилет, автомат, говорит: "Ну что, ты там хотел со мной без автомата поговорить? Давай разговаривать". Митя говорит: "Да у тебя целая армия за спиной, я сейчас тебя бить начну, меня сразу тут пристрелят", — рассказал Дорош.
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По его словам, за 20 минут до начала комендантского часа им выдали мешки и заставили собирать мусор.
«
"Мы по мешку насобирали, вот уже без пяти шесть, они говорят: "Теперь бегите в город, если мы вас по дороге увидим, мы вас просто расстреляем", — добавил собеседник агентства.
Часов Яр расположен в ДНР, в 15 километрах к западу от Артемовска. Он имеет важное оперативно-стратегическое значение — это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПравый секторПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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