https://ria.ru/20250105/ukraina-1992544729.html

Бывший украинский военный предрек Зеленскому судьбу диктатора Парагвая

Бывший украинский военный предрек Зеленскому судьбу диктатора Парагвая - РИА Новости, 05.01.2025

Бывший украинский военный предрек Зеленскому судьбу диктатора Парагвая

Владимира Зеленского, который своими действиями и законами уничтожает украинский народ, постигнет участь парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса,... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T04:35:00+03:00

2025-01-05T04:35:00+03:00

2025-01-05T04:35:00+03:00

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Владимира Зеленского, который своими действиями и законами уничтожает украинский народ, постигнет участь парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса, проигравшего в войне и лишившего собственную страну большей части мужского населения, заявил РИА Новости боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, бывший военнослужащий ВСУ с позывным "Якудза". Отряд имени Максима Кривоноса был создан осенью 2023 года из числа бывших военнослужащих ВСУ, а также мирных жителей Украины, не смирившихся с политикой киевского режима. "Мы (Украина) можем повторить судьбу Парагвая. Напоминаю, там минус 70 или 90% мужского населения. Они потеряли половину территорий. Ужасные были результаты. Ну и, конечно, вспоминаю, как закончил президент, точнее диктатор Парагвая. Он был убит (в ходе боевых действий)", - сказал доброволец. По его словам Украина в настоящее время идет парагвайским путем "войны до последнего парагвайца", при котором на бессмысленную войну с более сильным противником призывали всех граждан, способных держать в руках оружие. Собеседник агентства отметил, что постоянное понижение на Украине призывного возраста приведет к тому, что люди после школы не пойдут учиться, не пойдут получать специальности, чтобы потом работать на благо страны, не будут создавать свои семьи и начинать настоящую взрослую жизнь - их ждет кошмар в виде окопов и войны. "Владимир Александрович (Зеленский), неуважаемый господин президент моей родной Украины, как бы, ну, называется, жди. Ты реально довел народ, потому что тебе поверили, а ты вместо этого просто берешь и вот выкашиваешь наш народ, и устраиваешь натуральный геноцид своими законами, действиями полиции и ТЦКшников. Это просто геноцид нашего народа, ты просто стал стихийным бедствием и бедой для нашей страны. Ты должен получить за это по заслугам", - заключил он. Солано Лопес считается инициатором Парагвайской войны (1864-1870), которая завершилась лишь после его смерти от рук бразильских солдат и унесла, по разным оценкам, более миллиона жизней. По итогам конфликта Парагвай лишился порядка 70% взрослых мужчин.

https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992501374.html

https://ria.ru/20250104/zelenskiy_pravda-1992454837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, парагвай, владимир зеленский, вооруженные силы украины