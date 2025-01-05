https://ria.ru/20250105/ukraina-1992540792.html
В двух украинских областях прогремели взрывы
В двух украинских областях прогремели взрывы - РИА Новости, 05.01.2025
В двух украинских областях прогремели взрывы
В Хмельницкой и Черниговской области прогремели взрывы, передает телеканал ТСН. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T01:57:00+03:00
2025-01-05T01:57:00+03:00
2025-01-05T04:46:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Хмельницкой и Черниговской области прогремели взрывы, передает телеканал ТСН.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в этих двух регионах звучит сигнал воздушной тревоги."Хмельнитчина — взрывы... <...> Черниговский район — взрывы", — сообщает телеканал. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область, черниговский район, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Хмельницкая область, Черниговский район, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В двух украинских областях прогремели взрывы
В Черниговской и Хмельницкой областях после воздушной тревоги прогремели взрывы