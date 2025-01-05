https://ria.ru/20250105/ukraina-1992540792.html

В двух украинских областях прогремели взрывы

В двух украинских областях прогремели взрывы - РИА Новости, 05.01.2025

В двух украинских областях прогремели взрывы

В Хмельницкой и Черниговской области прогремели взрывы, передает телеканал ТСН. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T01:57:00+03:00

2025-01-05T01:57:00+03:00

2025-01-05T04:46:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Хмельницкой и Черниговской области прогремели взрывы, передает телеканал ТСН.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в этих двух регионах звучит сигнал воздушной тревоги."Хмельнитчина — взрывы... <...> Черниговский район — взрывы", — сообщает телеканал. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250105/vzryv-1992539154.html

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хмельницкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хмельницкая область, черниговский район, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины