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В двух украинских областях прогремели взрывы - РИА Новости, 05.01.2025
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01:57 05.01.2025 (обновлено: 04:46 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/ukraina-1992540792.html
В двух украинских областях прогремели взрывы
В двух украинских областях прогремели взрывы - РИА Новости, 05.01.2025
В двух украинских областях прогремели взрывы
В Хмельницкой и Черниговской области прогремели взрывы, передает телеканал ТСН. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T01:57:00+03:00
2025-01-05T04:46:00+03:00
в мире
хмельницкая область
черниговский район
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Хмельницкой и Черниговской области прогремели взрывы, передает телеканал ТСН.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в этих двух регионах звучит сигнал воздушной тревоги."Хмельнитчина — взрывы... &lt;...&gt; Черниговский район — взрывы", — сообщает телеканал. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250105/vzryv-1992539154.html
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хмельницкая область
черниговский район
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в мире, хмельницкая область, черниговский район, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Хмельницкая область, Черниговский район, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В двух украинских областях прогремели взрывы

В Черниговской и Хмельницкой областях после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Хмельницкой и Черниговской области прогремели взрывы, передает телеканал ТСН.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в этих двух регионах звучит сигнал воздушной тревоги.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
В Полтаве прогремел взрыв
01:01
"Хмельнитчина — взрывы... <...> Черниговский район — взрывы", — сообщает телеканал.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
"Идут в один конец". На Украине испугались из-за катастрофы в зоне СВО
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В миреХмельницкая областьЧерниговский районРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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