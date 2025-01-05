https://ria.ru/20250105/ukraina-1992537295.html

В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу

В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2025

В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской областях... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T00:26:00+03:00

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2025-01-05T00:26:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях тревога звучит уже более двух часов. В 23.05 мск она была объявлена в Черкасской области, а затем в течение примерно часа распространилась на остальные четыре региона. Также тревога объявлена на подконтрольной Киеву части ДНР. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250104/gorod-1992490059.html

https://ria.ru/20250104/ukraina-1992506860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, кировоградская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины