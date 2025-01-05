https://ria.ru/20250105/ukraina-1992537295.html
В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2025
В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской областях... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T00:26:00+03:00
2025-01-05T00:26:00+03:00
2025-01-05T00:26:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях тревога звучит уже более двух часов. В 23.05 мск она была объявлена в Черкасской области, а затем в течение примерно часа распространилась на остальные четыре региона. Также тревога объявлена на подконтрольной Киеву части ДНР. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250104/gorod-1992490059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кировоградская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще восьми украинских областях объявили воздушную тревогу