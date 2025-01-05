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"Самый большой удар": в США забили тревогу из-за угрозы миллионам людей - РИА Новости, 05.01.2025
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01:50 05.01.2025 (обновлено: 06:26 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/udar-1992540133.html
"Самый большой удар": в США забили тревогу из-за угрозы миллионам людей
"Самый большой удар": в США забили тревогу из-за угрозы миллионам людей - РИА Новости, 05.01.2025
"Самый большой удар": в США забили тревогу из-за угрозы миллионам людей
Мощный буран несет угрозу для десятков миллионов американцев в нескольких штатах в центральной и восточной части США, сообщает канал CNN. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T01:50:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Мощный буран несет угрозу для десятков миллионов американцев в нескольких штатах в центральной и восточной части США, сообщает канал CNN."62 миллиона человек находятся под угрозой значительной зимней бури, которая нанесет самый большой удар из тех, что были в нынешнем сезоне. &lt;...&gt; Этот шторм создаст &lt;...&gt; опасные условия &lt;...&gt; от Великих равнин до Восточного побережья, включая зоны, для которых не характерна зимняя погода", — говорится в материале.Отмечается, что воздушные массы принесут снег, лед, мороз и ветры до 18 метров в секунду в минимум 12 штатов. В теплых регионах могут возникнуть грозовые бури и дожди. По данным канала, шторм доберется до крупных городов на восточном побережье в понедельник.Как отметили в CNN, отключения света из-за снежных бурь могут иметь фатальные последствия для некоторых американцев. Команды по ремонту электросетей рискуют попросту не добраться до поврежденных участков из-за опасного гололеда на дорогах. Люди также могут остаться без электрического отопления во вторник, когда температура на востоке США опустится на 30 градусов ниже нормы, подчеркивается в статье.
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"Самый большой удар": в США забили тревогу из-за угрозы миллионам людей

CNN: десяткам миллионов американцев угрожает мощнейшая снежная буря

© AP Photo / Jeffrey T. BarnesПоследствия снегопада в западной части Нью-Йорка
Последствия снегопада в западной части Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Jeffrey T. Barnes
Последствия снегопада в западной части Нью-Йорка. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Мощный буран несет угрозу для десятков миллионов американцев в нескольких штатах в центральной и восточной части США, сообщает канал CNN.
"62 миллиона человек находятся под угрозой значительной зимней бури, которая нанесет самый большой удар из тех, что были в нынешнем сезоне. <...> Этот шторм создаст <...> опасные условия <...> от Великих равнин до Восточного побережья, включая зоны, для которых не характерна зимняя погода", — говорится в материале.
Отмечается, что воздушные массы принесут снег, лед, мороз и ветры до 18 метров в секунду в минимум 12 штатов. В теплых регионах могут возникнуть грозовые бури и дожди. По данным канала, шторм доберется до крупных городов на восточном побережье в понедельник.
Как отметили в CNN, отключения света из-за снежных бурь могут иметь фатальные последствия для некоторых американцев. Команды по ремонту электросетей рискуют попросту не добраться до поврежденных участков из-за опасного гололеда на дорогах. Люди также могут остаться без электрического отопления во вторник, когда температура на востоке США опустится на 30 градусов ниже нормы, подчеркивается в статье.
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